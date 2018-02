El misterio del regreso de la heroína

“En mi caso empecé tarde. A los 17 años probé la heroína. Digo tarde porque resistí varios años sin hacerlo: con 14 todos mis colegas se estaban metiendo ya”. Pedro no es su nombre real. Tampoco su rostro se revela. Nació y creció en el madrileño barrio de Usera.

“La primera vez la inhalé, con un amigo. Fue una experiencia maravillosa, un colocón de paz y placer. La segunda vez ya me pinché”. Era 1988 o 1989, no recuerda exactamente. “Desde entonces nunca la he dejado. No puedo. Ni me lo planteo”.

Sí ha conseguido Pedro controlar la forma de drogarse. “Me inyecto dos veces al día. He conseguido que, con esas dos veces, sea suficiente. Pero como me pase la hora, me vuelvo loco. Me inyecto por las mañanas y cada noche”.

No siempre fue tan sencillo de explicar. Pedro tiene ahora 47 años y recuerda en lo que se convirtió su vida cuando acababa de cumplir 20. “No existía nada en la vida que no fuera el siguiente chute. Me llegué a inyectar en el escroto. Y cada vez necesitas más y todo lo que no sea estar colocado es perder el tempo. Entonces la heroína era mejor, ahora es una mierda”.

Es portador de VIH y hepatitis. Trabaja con un contrato parcial y su salud es precaria. “Estoy muy flaco y tengo problemas en la boca, llagas y esas cosas. ¿Dejarlo? Se te pasa por la cabeza, pero es que no puedo. No me merece la pena el sufrimiento del monazo”.

Pedro opina que la heroína está volviendo a las calles en mayor medida. “Yo sí creo que hay más. Hay más cantidad. No es lo de los años 80, claro, porque hay más controles y eso. Pero yo creo que sí está creciendo”.