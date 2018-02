La noche a 10 grados bajo cero en Zamora: “Con mantas y calefacción se pasa bien a gusto”

A los vecinos de Villarejo del Valle (Ávila), Salvacañete (Cuenca) y Robleda-Cervantes (Zamora), los tres municipios de España en los que se han registrado temperaturas más bajas de este sábado, no les parece para tanto que los termómetros hayan superado los 10 grados bajo cero esta madrugada. "Con mantas y la calefacción se pasa bien a gusto", cuenta por teléfono el dueño de la casa rural Los Negrillos, situada en Robleda-Cervantes (448 habitantes). "Ahora mismo, por ejemplo, estoy caminando por el patio y se está bien... arropado y a la solana". Durante el día, según cuenta, suelen llegar a los ocho grados.

Temperaturas mínimas registradas este sábado por la Aemet.

Robleda-Cervantes, un municipio cercano al Parque Natural Lago de Sanabria, ha sido este sábado el tercer pueblo con la madrugada más fría. Sus termómetros han llegado a los 10,2 grados bajo cero durante 20 minutos, entre las 3.40 y las 4.00, según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el municipio conquense de Salvacañete se ha registrado la segunda temperatura más baja: -10,4 grados, entre las 5.50 y las 6.00. Carlos, truficultor y agricultor de este pueblo de apenas 300 habitantes, califica ese frío como "normal" para la época y lo compara con las de años pasados. "Se puede hablar incluso de temperaturas suaves, no extremas para la época del año. Ya no hay tuberías heladas ni roturas como antes", recuerda en conversación telefónica.

Carlos, de 52 años, está a cargo de la estación de la Aemet en Salvacañete. Tomó el relevo a su tío, maestro, del que cuenta, llegó a registrar -20 grados en la puerta de su casa una noche. Por aquel entonces, él era un niño, pero fue testigo de ese frío. Ahora mide la temperatura de su pueblo con una estación automática que la Aemet ha colocado en su nave, aunque también conserva la vieja estación manual de su tío. "Que haga frío y se mantenga en el tiempo es básico para todo. Nos viene fenomenal para sobrevivir un poco. Para que muera la oruga que se come los pinos, para que los almendros florezcan en su tiempo...", reflexiona. "Yo, ahora —a mediodía de este sábado— me voy a buscar trufas y la tierra ya no está helada".

La medalla de oro en ambiente gélido la ha logrado Villarejo del Valle, donde el frío ha aumentado hasta -12 grados. En cuanto se pregunta a los vecinos de este núcleo, de 391 habitantes, matizan con rapidez, que esa temperatura corresponde a la Estación Puerto El Pico, que pertenece al término municipal, pero no al centro del pueblo, que está ubicado en el Valle del Tiétar, y no es tan frío.

"Aquí abajo puede haber habido unos -3 grados", calcula Juan Carlos desde el bar Gredos, también por teléfono. Cuando ha levantado la persiana de su negocio esta mañana a las 7.30 ha notado "más frío que estos días de atrás". "Pero donde de verdad hace frío es en la base del puerto", añade. "Hoy el día la temperatura se puede quedar en unos tres o cuatro grados, pero con el sol tenemos un día de verano", insiste. Belinda, a cargo de la casa rural La Fresquera en el mismo municipio, también incide en que hay mucha diferencia de temperatura con el punto en el que la Aemet toma sus registros.

Los propietarios de las viviendas rurales aseguran en que en estos meses de invierno siguen teniendo huéspedes que disfrutan de la zona. "No se puede decir que sea todos los fines de semana, pero saben a lo que vienen y llegan preparados", concluye el dueño de Los Negrillos.

Este sábado hay 23 provincias del interior de España en riesgo (amarillo) por bajas temperaturas, que podrán bajar de los 10 grados bajo cero en zonas de montaña, según ha pronosticado la Aemet.