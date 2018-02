La historia detrás de la ‘camiseta con tetas’ que causó polémica en el Congreso

La prenda que vestía este jueves en el Congreso la diputada asturiana de Podemos Sofía Castanón ha resultado ser más que una simple "camiseta con tetas". El estampado que portaba la diputada —que mostraba un pecho femenino y un pectoral masculino— durante su intervención sobre las leyes de protección al colectivo LGTBI provocó la indignación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y de la diputada gallega del Partido Popular, Ana Vázquez Blanco. Sin embargo, la historia de la camiseta no empezó en la Cámara baja, sino unos meses antes, ya que fue diseñada por el fotógrafo Francisco Prato el pasado verano durante las celebraciones del Orgullo Gay.

Un ejemplar de la camiseta que portó Sofía Castañón. Francisco Prato.

Todo comenzó en 2016 cuando Prato y su novio sufrieron una agresión homófoba en Madrid. A raíz de dicho episodio el fotógrafo decidió hacer una campaña para "desconceptualizar" lo que significa ser hombre y ser mujer. Con la campaña Solo tú sabes quién eres, que consistía en un montaje hecho a partir de fotografías de cuerpos masculinos y femeninos, asexuales y transgénero, Prato buscaba mostrar que "lo que define a cada persona no es ni su cuerpo ni su actitud, sino lo que lleva por dentro". La muestra se pudo ver en en el local Marta Cariño en la calle Luchana 38, en Madrid, y en el espacio de firmas emergentes El Paracaidista, en Malasaña. Junto con la exposición salieron a la venta las camisetas. La exposición se exhibirá de nuevo en el restaurante La Federica, en Barcelona.

A partir del incidente en el Congreso, Ana Pastor cuestionó la exhibición de carteles y de camisetas reivindicativas en el hemiciclo por parte de los diputados y pidió que alguna vez lleven un estampado "con un cerebro de mujer". Se quejó de que en los Plenos del Congreso a veces se tratan "cosas que no interesan a nadie" y se lanzan "eslóganes para conseguir votos".

La diputada gallega del Partido Popular Ana Vázquez Blanco también manifestó su indignación a través de su cuenta de Twitter. "A mí no me representa una camiseta con tetas, vergonzoso retroceso en la lucha por la igualdad real de las mujeres", se puede leer en el mensaje.

Siiiii, esta foto que circula x ahí la hice yo.....para demostrar q a mí no me representa una camiseta con tetas,vergonzoso retroceso en la lucha por la igualdad real de las mujeres..Por suerte las mujeres demuestran día a día q son más y mejores de como las dibuja #Podemos pic.twitter.com/NNwzDZ74AG — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 22 de febrero de 2018

Prato no sabía cuál sería el destino de una de ellas. Solo recuerda que un amigo le compró dos ejemplares, uno para él mismo y otro para una amiga, quien resultó ser la secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI en la Ejecutiva de Podemos. El fotógrafo no imaginó la polémica que provocaría, pero se muestra preocupado por las reacciones que pueda generar. "Me preocupa que se empiece a politizar una lucha que no es de izquierdas ni de derechas, que tiene que ver con los derechos humanos. Me da igual la ideología de quien la lleve", sentencia Prato.