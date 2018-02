Laureano Oubiña amplía la demanda contra Carmen Avendaño por insinuar que traficó con cocaína

El esperado juicio civil previsto para el próximo lunes promovido por Laureano Oubiña en el que por primera vez un narcotraficante sienta en el banquillo a la presidenta de las madres contra la droga y fundadora de la asociación Érguete, Carmen Avendaño, por vulnerar su derecho al honor, intimidad e imagen, ha quedado este viernes suspendido. Así lo ha acordado la titular del juzgado número dos de Vilagarcía al admitir a trámite la ampliación de la demanda presentada por la defensa de Oubiña, y por el momento no ha fijado una nueva fecha para el juicio.

En ella, se afirma que después de haberla denunciado, Avendaño ha seguido insistiendo en sus insinuaciones de que, además de hachís, Laureano Oubiña también ha traficado con cocaína, “cuando no hay ninguna investigación policial que lo sostenga ni nunca ha sido condenado por ello”, insiste su abogado Gerardo Gayoso. Los hechos nuevos de la demanda se refieren a otra entrevista radiofónica, cuyo audio fue aportado como prueba, en la que Carmen Avendaño habría utilizado parecidos términos para referirse a “los negocios de Oubiña” por los que ya fue demandada.

La defensa de Oubiña subraya el hecho de que la entrevista objeto de la ampliación de la demanda la concedió la activista de Erguete a la Cope el mismo día en el que compareció en el juzgado para celebrar la vista preliminar del juicio en la que decidió no rectificarse en sus declaraciones iniciales.

La instructora ha dado traslado de la ampliación de hechos a la parte demandada y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de cinco días puedan recurrir, impugnando las pruebas aportadas por Oubiña. En el mismo auto, la instructora emplaza en principio a las partes para cuando se celebre el juicio, aún sin fecha, en el que denunciante y denunciada se someterán al interrogatorio del fiscal y los abogados.

El considerado como el mayor transportista de hachís de España y condenado en tres ocasiones por ello, denunció a la mujer que ha liderado el movimiento social contra el narcotráfico en Galicia por unas declaraciones vertidas en una entrevista concedida a la Cadena Ser en julio pasado.

”Yo no pienso llegar a ningún acuerdo ni a rectificar porque no tengo sentimiento de haber ofendido para nada a este señor”, había proclamado Avendaño a las puertas del juzgado. “Si hice manifestaciones desde luego no fueron ofensivas si no basadas en hechos reales, esto está clarísimo y creo en la justicia”, añadió.

La dirigente de Erguete ha insistido en que no dijo nada que pudiese desprestigiar a Oubiña y cree que esta demanda puede ser un intento de vengarse por el trabajo hecho desde la asociación. “Se sentirá frustrado porque estuvo mucho tiempo en prisión pero yo no tengo la culpa de ello, siempre denuncié lo que estaba ocurriendo en Galicia para frenarlo, soy la portavoz de muchas familias que nos vimos afectadas y muchas dejaron a sus hijos por el camino, no es un tema baladí y si el no tiene conciencia de esto es que no tiene conciencia”, incidió Avendaño.

Por su parte, Oubiña, que se encuentra en libertad condicional cumpliendo su última condena por blanqueo de dinero, declaró que llegará "hasta el final" para defender su honor. "No voy a admitir que me culpen de la generación perdida ni de ninguna muerte cuando los tribunales que me han condenado lo han hecho por hachís, una sustancia que según el Código Penal no causa grave daño a la salud”, subrayó.