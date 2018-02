El PP investigará en el Senado el ‘crowdfunding’ que aupó a Pedro Sánchez en las primarias

El PP ha solicitado este viernes en el Senado la comparecencia de Francisco Martin Aguirre y Pedro Luis Egea Vega, presidente y gerente de Bancal de Rosas, la asociación que aglutinó las donaciones populares con las que Pedro Sánchez financió gran parte de su campaña para las primarias a la secretaría general del PSOE. El uso del crowdfunding por parte del líder socialista ya fue motivo de tensiones con la gestora que dirigía entonces el partido, que lo consideró opaco. Los expertos que han pasado por el Congreso para proponer mejoras en la financiación de las formaciones también pidieron que se fiscalice este tipo de donativos, para asegurar la identificación de los donantes y el destino de su dinero. Y solo el tesorero de Podemos, que logró 6 millones con aportaciones de 25.000 personas entre marzo de 2015 y junio de 2016, ha defendido este método durante las comparecencias que se han programado al respecto en la Cámara Baja.

"Nosotros buscamos fórmulas para mejorar la financiación de los partidos, no escándalo ni casos de corrupción", argumenta el senador Luis Aznar en conversación con este diario. "El crowdfunding hay que regularlo porque es una fórmula nueva que si se está empleando en otros órdenes de la vida, se debe poder usar en política", añade, recalcando que las comparecencias de la comisión responden a un plan de trabajo establecido hace meses, y no a un cálculo político. "En las primarias del PSOE se creó Bancal de Rosas, que fue quien financió en gran medida la campaña de Pedro Sánchez, a través de crowdfunding", recuerda. "Cuando empezamos con esto comprobamos cuándo empezó el crowdfunding con Bancal de Rosas y cuándo se inscribe Bancal de Rosas como asociación. Y hay un periodo de tiempo en el que Bancal de Rosas no existe jurídicamente ni legalmente... pero estaba recaudando dinero por ese cauce", asegura. "Si estamos todos de acuerdo en que el crowdfunding puede ser un sistema razonable, hagámoslo, pero bien organizado".

Como la ley de 2015 no recoge la posibilidad de las microdonaciones de particulares (crowdfunding),el Tribunal de Cuentas ha pedido que se regule “en mayor medida” las cantidades que reciben los partidos. Los expertos recuerdan que existe la posibilidad de que los donantes empleen el DNI digital o cualquier certificado equivalente, aunque señalan que eso dificulta y burocratiza el proceso. Todos coinciden en que cualquier tipo de donación debe ser transparente en su cantidad, auditable en su origen y fiscalizable en su uso para evitar que se emplee para blanquear dinero.

Además, el PP ha pedido la comparecencia de José Montilla, expresidente de Cataluña, para que explique las operaciones de condonación de deudas al PSC. También pasará por la comisión el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, Javier Ledesma. ADADE fue la asociación que logró la comparecencia del presidente Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel.



La comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado busca contrarrestar la que ha lanzado la oposición en el Congreso para investigar su presunta financiación ilegal. En consecuencia, se ha convertido en un ring en el que el partido que sostiene al Gobierno dirime sus diferencias con el resto.

Esta misma semana, el enfrentamiento que mide al PP con Ciudadanos se ha agudizado con la comparecencia de Carlos Cuadrado, el secretario de finanzas del partido de Albert Rivera. Fue una sesión bronca y llena de aristas. El mejor reflejo de la tensión que está generando entre todas las formaciones la convivencia en el Congreso y el Senado de dos comisiones de investigación en las que cada partido convoca a los comparecientes que más pueden dañar a los intereses de sus rivales políticos.