Detenido un médico de la cárcel de Algeciras por trato denigrante a sus compañeras

“Las mujeres no valéis para nada, solamente en las tiendas”. “Tenéis un sistema inmunitario débil, probablemente porque erais portadoras de VIH o Hepatitis C, y eso era debido a la promiscuidad”. Después de exabruptos, insultos y frases cargadas de odio como éstas dirigidas a sus compañeras, un médico del centro penitenciario de la cárcel de Algeciras (Cádiz) ha sido detenido por coacciones y un delito de odio por razón de sexo contra las mujeres. Desde hace una semana el facultativo está apartado de sus funciones, según confirma Instituciones Penitenciarias.

La actuación penal contra el médico arrancó tras las denuncias de dos médicas de la prisión que, hartas de los constantes ataques, decidieron poner los hechos en conocimiento de la policía. Ambas “habían soportado desde la llegada del detenido continuas humillaciones, provocaciones y desprecios hacia su persona”, explica la policía en un comunicado.

Los agentes iniciaron una investigación en la prisión algecireña de Botafuegos, donde numerosos compañeros de trabajo corroboraron los ataques del médico hacia sus colegas de trabajo “por el mero hecho de ser mujeres”. En sus declaraciones, los trabajadores manifestaron que, aunque el ahora detenido “tenía un comportamiento altivo y provocador con todo el mundo, en el caso de ser sus víctimas mujeres se veía acrecentado”, precisan fuentes policiales.

El facultativo atacaba a las médicas con frases como "¿Quién te crees que eres? Eres gentuza por llevar mucho tiempo y tratar mal a la gente, yo soy médico y tú enfermera por eso soy más listo que tú, eres poco inteligente, estás de psiquiátrico", le espetó a una de ellas. En otra, las minusvaloró diciéndoles que “el mejor puesto al que puede aspirar una mujer es jefa de sección en el Corte Inglés”.

Además, el ahora investigado generaba un contexto hostil, “acompañado de una actitud altiva y provocadora con la mera intención de despreciarlas y lesionar su dignidad”, como abunda la policía. Todos estos ataques llegaron a provocar episodios de ansiedad en las denunciantes, ante el malestar que generaba este médico, interino en la prisión.

El presunto autor de los insultos se encuentra ya en libertad con cargos, a la espera de juicio. De forma paralela, el médico se encuentra suspendido de sus funciones y tiene abierto un expediente disciplinario interno. Dicha vía administrativa está abierta, “a raíz de las numerosas quejas del personal de la prisión”, según fuentes policiales.

Desde Instituciones Penitenciarias precisan que el trabajador tiene abierto dicho expediente pero que por privacidad no pueden precisar las causas que han motivado la investigación interna y que aún no han recibido la comunicación desde la policía sobre los motivos de su detención. El Colegio de Médicos de Cádiz precisa que estaba al corriente de lo ocurrido pero elude hacer valoraciones “hasta no conocer con exactitud el alcance de los hechos”, según un portavoz.