Pedro Sánchez controla menos de la mitad del poder provincial del PSOE

Pedro Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE con un amplio apoyo de la militancia en mayo de 2017. Ese éxito no se ha vuelto a repetir en las siguientes convocatorias del partido. En los congresos autonómicos que se han organizado después de aquella fecha, los militantes han optado por dirigentes no alineados con Sánchez. Los afiliados parecen haber optado conscientemente por repartir el poder dentro del partido en lugar de concentrarlo en unas solas manos.

Pedro Sánchez tiene a favor 16 provincias, fundamentalmente del norte de España y las islas. Las otras 26 representan mayoritariamente los lugares donde gobiernan los líderes regionales socialistas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia. En Asturias, el sector sanchista, liderado la vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha logrado imponerse al del actual presidente del Principado y exlíder de la gestora socialista, Javier Fernández. La presidenta balear, Francina Armengol, se mostró partidaria de Sánchez durante las primarias. Las únicas dos comunidades realmente divididas son Castilla y León y Galicia. Por otro lado, las tres provincias del País Vasco son un caso especial porque optaron en las primarias por el tercer candidato en disputa, el exlehendakari Patxi López, que hoy está integrado en la ejecutiva de Sánchez. En Cataluña el PSC tiene su propio reglamento y hace sus listas.



El poder provincial no es una ciencia exacta. El criterio para escoger la tendencia de cada provincia es doble: con quién se alinearon en las primarias y si desde la victoria de Pedro Sánchez optaron en su región por el candidato afín al secretario general. En la mayoría de casos, la opción es diáfana. Pero también hay provincias con una división aceptada. Ha habido por ejemplo pactos donde se ha dejado el liderazgo a una tendencia a cambio de una secretaría de Organización de otra o hay ejecutivas provinciales con el poder repartido. Pero la aproximación que refleja el mapa adjunto es un retrato exacto del poder local en el PSOE, tras la información recogida de cada una de las federaciones.



Esta distinción entre afines y no afines no significa que el PSOE esté a la gresca cada día. Todos tienen hoy un objetivo común: conseguir en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 tantos gobiernos como sea posible. Un éxito municipal y regional sería una magnífica señal para las aspiraciones de Pedro Sánchez de llegar a La Moncloa. Pero ese espíritu de unidad puede resquebrajarse cuando se presente una cuestión fundamental: la elaboración de las listas.

Sánchez quiso mandar en la mayoría de federaciones con candidatos propios. Su éxito fue relativo. El nuevo reglamento aprobado el pasado sábado en el comité federal sería una alternativa a esa falta de poder. “Se han reservado un elemento de presión para obligarnos a negociar las listas con ellos”, dice un secretario de Organización autonómico.



El PSOE presume de que es el partido de la militancia. Es cierto que el voto de afiliados está más reglado y que es vinculante para pactos de gobierno. Pero las listas no se tocan. La última palabra sigue en manos de la dirección del partido a través de la comisión federal de listas, “igual que hace 140 años”, dicen fuentes de la dirección. Según el reglamento del partido, “cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el interés general del partido lo exija”, la dirección socialista podrá “suspender la celebración de primarias (incluso si ya estuvieran convocadas) en determinados ámbitos territoriales y acordar la designación directa, sin procedimiento de primarias, de una persona”. También el resto de listas está en manos del secretario general: “La aprobación definitiva de las candidaturas del PSOE y de su composición será competencia exclusiva del comité federal", dicen las ordenanzas del partido.

