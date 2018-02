La cara amable del Gobierno en Cataluña

Fomento mantiene su compromiso de desviar por la autopista AP-7 a los camiones que circulan por la N-340, un auténtico punto negro de las carreteras españolas: el 3 de febrero murieron cuatro personas en dos accidentes distintos producidos en apenas 12 horas. No obstante, el ministro De la Serna cree que es poco prudente avanzar una fecha de ejecución.

"Me he reunido con todos los alcaldes de la comarca y les he transmitido que desgraciadametne no les podía dar la fecha: hay que ser prudentes", dijo el titular de Fomento. "Los antecedentes que tenemos de un desvío de estas características, en La Rioja, son que nos llevó mucho tiempo, 10 meses", explicó. "Y no es bueno generar frustración si no se cumplen esas fechas. Les he prometido máxima celeridad y máxima transparencia".