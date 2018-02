El encuestador de cabecera de Aguirre confiesa que el PP le pagó con la caja b

El juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, continúa acumulando pruebas sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. La última ha llegado, de nuevo, en forma de confesión. Alfonso del Corral, presidente de la empresa de sondeos electorales Demométrica, reconoció recientemente ante el magistrado que dirigentes del partido le indicaron que parte de sus trabajos para la campaña de las autonómicas y municipales de 2011 debía facturarlos a la fundación Fundescam y no al partido. “Yo no tenía ni idea de qué era Fundescam. En Internet lo vi y eso me tranquilizó mucho”, aseguró ante el magistrado después de que la Fiscalía Anticorrupción le mostrara cuatro facturas de aquel año en los que figuraban conceptos falsos para camuflar lo que, en realidad, eran encuestas sobre intención de voto.

En su declaración como imputado, el empresario señaló al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, como la persona que le pidió que cargase a la fundación parte de los gastos electorales, aunque también admitió haber tenido tratos con los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, y con el exconsejero Borja Sarasola. Sobre Aguirre, aseguró que la conocía y que se había reunido con ella en multitud de ocasiones, ya que había trabajado para sus campañas desde la que le aupó a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras el llamado Tamayazo. Sin embargo, señaló que con ella nunca habló de pagos ni sabía si estaba al corriente de que le habían pedido que facturase a la fundación del partido. “Los políticos funcionan de una manera muy rara”, aseguró y recordó que, al final, le podía llamar “cualquiera” del PP para encargarle una encuesta electoral.

Del Corral se escudó en algunos momentos en su mala memoria para no dar detalles concretos sobre la persona de la que recibió las instrucciones para falsear las facturas. “Supongo que fue Beltrán Gutiérrez, pero no puedo asegurarlo, ha pasado mucho tiempo”, afirmó. Sí reconoció que nunca le había llamado “alguien de Fundescam, que se presentara como de Fundescam y que me encargara algo para Fundescam”, pese a que en 2011 cargó cuatro facturas por cerca de 40.000 euros por supuestos trabajos sobre los efectos de la crisis económica en diversas zonas de la Comunidad de Madrid. En realidad, bajo dichos conceptos se ocultaban sondeos de intención de voto en municipios. La investigación apunta a que en aquellos comicios, en los que Aguirre ganó por mayoría absoluta, el PP superó su gasto electoral en 1,5 millones euros con diferentes amaños.

Cuando la fiscalía les mostró durante el interrogatorio las cuatro facturas, el presidente de Demométrica confirmó que eran esas con un simple “correcto”. La primera, con fecha 31 de enero de aquel año y por un importe de 11.835 euros, recogía como concepto supuestos trabajos para la “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del Cinturón Industrial Sur”. En realidad, era por encuestas electorales en Parla y San Martin de la Vega, dos localidades del sur de la Comunidad de Madrid donde el PP estaba en la oposición. La segunda –fechada quince días más tarde- ascendía a 19.841 por unos supuestos trabajos sobre el efecto de la crisis en el Corredor del Henares y la Zona Norte de la región que nunca se realizaron, ya que eran sondeos electorales en Alcalá de Henares, Coslada y San Sebastián de los Reyes. Finalmente, las dos últimas, del 17 y el 28 de febrero, ocultaban encuestas de intención de voto en Boadilla del Monte y Guadarrama bajo otro estudio sobre la crisis, en este caso en la Zona Oeste.

Alfonso del Corral ya había admitido en marzo de 2017 ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la irregularidad de dichas facturas y que había sido Beltrán Gutiérrez el que le había encargado que remitiera las facturas por los mismos a Fundescam y con qué conceptos. Ante el juez, añadió que Beltrán Gutiérrez justificó su petición en que el PP "no podía hacerse cargo de tanto gasto electoral" porque la ley se lo prohibía. "Era una fundación del PP, 100 % del PP. Yo, encantado", recalcó. También aseguró que Fundescam pagaba bien y que nunca tuvo problemas para cobrar.