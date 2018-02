La tensión entre PP y Ciudadanos se dispara en el Senado: “¿Me está amenazando?”

El PP ha convertido el Senado en un ring al que llevar a sus adversarios políticos para, aprovechándose de su mayoría absoluta, colocarlos como sparring. Este jueves le ha tocado el turno a Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas de Ciudadanos, al que los populares han citado por segunda vez a la comisión de investigación sobre la financiación de partidos, donde ha estallado: "¿Me está amenazando?", le ha lleado a decir al senador Luis Aznar, que ha afilado el cuchillo y se ha lanzado a la carga contra la formación de centro-derecha, con la que mantiene una intensa batalla electoral desde las pasadas elecciones catalanas del 21-D. "Usted es socio de un entramado de empresas que compatibiliza con su cargo", "el Tribunal de Cuentas les ha dado un revolcón", "enviaron las cuentas sin soporte documental", ha arremetido el parlamentario conservador apenas arrancada la comparecencia. Sin dar tregua: "Tienen una empanada mental", ha añadido.

Con continuas interrupciones, Aznar y Cuadrado se han intercambiado una batería de reproches en un tono que se ha ido elevando. Hasta tal punto se ha disparado la tensión que el dirigente de Ciudadanos ha acusado a su interlocutor de querer "ensuciar el nombre de la formación". El senador le ha pedido entonces que lo retire y que no siga por ese camino. Y Cuadrado ha estallado: "¿Me está amenazando? ¿Me está amenazando?", ha repetido. En ese momento no había pasado todavía ni una hora desde el inicio de la sesión, per el parlamentario popular ha hecho una última intervención y ha dado por acabado el interrogatorio.

"Aquí el que pregunta soy yo. Se lo digo muy seriamente, no estoy dispuesto a que aquí se monte un show", le ha dicho antes el senador del PP al secretario de Finanzas, apenas unas semanas después a que Génova diese luz verde a un plan para sembrar dudas sobre la contabilidad de Ciudadanos. Una iniciativa que el PP tradujo en dos sesiones monográficas sobre las cuentas del partido de Albert Rivera en la comisión del Senado, donde solo están presentes los populares —el resto de formaciones calificó este órgano como una "farsa" para "contraprogramar" el creado en el Congreso por la contabilidad en negro del PP—.

La primera sesión se desarrolló la pasada semana, cuando el partido de Rajoy citó a un grupo de ponentes extremadamente críticos con la cuarta fuerza política, que señalaron entonces a la cúpula de Ciudadanos por supuesta financiación irregular. Este jueves han llamado a comparecer a Cuadrado y a dos consejeras del Tribunal de Cuentas, María Dolores Genaro y María José de la Fuente, por el último informe de esta institución —donde no se dio el visto bueno a la contabilidad de la formación de Rivera—. "Son solo salvedades [contables]", se ha defendido Cuadrado sobre ese documento.

Aznar se ha esforzado durante toda la jornada en señalar aspectos como la "falta de documentación" aportada por Ciudadanos al Tribunal de Cuentas. El senador ha ahondado así en la estrategia de sembrar dudas sobre la financiación de su adversario electoral: "¿Qué pueda haber detrás para no aportar documentación y que sus cuentas salgan inmaculadas?”. “Nosotros no podemos ir más allá [de las conclusiones del informe]. Nos limitamos a dar la opinión de auditoría", ha repetido Genaro, ante la insistencia del senador conservador. "A mi esto me parece muy grave. Porque si tuvieran documentación, habría un soporte documental. Y lo que ocurre es que tenemos que hacer un acto de fe", ha recalcado el parlamentario del PP.