Sánchez acusa a Rajoy y Rivera de paralizar España pero no apoyará sus presupuestos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho en Bilbao que los españoles no se merecen un presidente del Gobierno que "no hace nada" y que junto a Ciudadanos "han paralizado España". En una asamblea con militantes en Bilbao, en el Palacio Euskalduna ha recordado que el ejecutivo de Mariano Rajoy "no tiene presupuestos", en parte por la batalla en la que se han enzarzado "las derechas", en referencia al PP y a Ciudadanos, y sin esa herramienta "no puede hacer nada", salvo "prorrogar la precariedad, la desigualdad y el problema que tiene el sistema público de pensiones". Pero además ha advertido de que tampoco los va a tener, porque si finalmente los presenta, deberá reformular su "alianza de derechas" ya que el PSOE "no va a darles su apoyo".

Tras hacer un llamamiento a la participación en la manifestación del 8 de marzo contra la brecha salarial, Sánchez ha explicado que el PSOE ve con preocupación la "parálisis" en la que el Gobierno ha sumido al país, con nulas políticas en materia de igualdad, de pensiones o de empleo de calidad. En su opinión "tenemos un gobierno que no gobierna y quienes tenían que apoyarle no lo hacen". Un escenario que aboca a España a sobrevivir en una "prorroga de la precariedad, de la desigualdad y arrastrando el problema que tiene el sistema público de pensiones". En ese momento ha pedido una reflexión a los militantes de izquierdas: "Si no gobiernan ¿para qué los necesitamos?

Para Pedro Sánchez, Rajoy y Rivera "son las dos caras de la misma moneda, aunque la misma cruz para los ciudadanos" porque en el fondo defienden lo mismo, y ha advertido de que entre los planteamientos de ambos está el de privatizar el sistema público de pensiones. "Hay que entrar a revisar el sistema publico de pensiones. Tienen que crecer con el IPC. Hay que derogar la reforma laboral. Crear empleos de calidad...", ha dicho.

A renglón seguido se preguntado cómo se puede hacer eso sin encarecer los gastos para los trabajadores y él mismo ha respondido: Con un impuesto extraordinario a la banca para financiar el sistema público de pensiones. En su opinión es factible exigírselo a "un sector al que hemos rescatado con 77.000 millones y que el pasado año tuvo beneficios de 13.500".

Presentado por la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y moderado por el secretario general de los socialistas vizcaínos, Mikel Torres, Sánchez ha explicado que hay mucho que hacer en derechos y libertades y en oportunidades, en digitalización e industria 4.0 y "este gobierno no tiene ni siquiera ministro de Industria. No hacer nada, esa es su máxima."¿es el gobierno que necesitamos" ha vuelto a preguntar.

Sánchez ha aterrizado en Bilbao unas horas después de la polémica que se ha suscitado tras el anuncio de que los cuatro ex secretarios generales del partido socialista desde la Transición iban a participar en unas jornadas de la Escuela de buen gobierno Jaime Vera en marzo. El reencuentro con Felipe González, Joaquín Almunia, José Luis Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, que debía servir para demostrar unidad tras la batalla interna de las primarias, de momento está haciendo agua al no haber sido consensuado con los ex secretarios generales. Sobre este asunto no ha hecho ninguna reflexión.

La oportunidad de Euskadi

Apenas si se ha referido al desafío independentista catalán para explicar que no apoyaron al Gobierno de Rajoy al respaldar la aplicación de artículo 155, sino que "estuvimos con el Estado de derecho". Y sobre Euskadi ha dicho que los vascos tienen ahora una oportunidad para reformar su estatuto, pero que puede ser una "oportunidad perdida" si "toman el rumbo de aislarse de los grandes problemas" de esta generación como la desigualdad, la regeneración democrática, o el cambio climático.

La última visita que realizó a Euskadi Pedro Sánchez fue el 20 de noviembre del pasado año, cuando presentó a Mendia en un desayuno informativo en Bilbao. Con anterioridad, el 30 de septiembre inauguró el VIII congreso del PSE-EE.