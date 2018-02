Cospedal: “La vicepresidenta y yo tenemos funciones diferentes”

Las relaciones entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal son distantes y frías, según reconocen numerosas fuentes del PP y de áreas gubernamentales, pero las formas se guardan escrupulosamente. “Yo tengo una relación con la vicepresidenta propia de compañeras en el Gobierno y en el partido”, ha señalado la titular de Defensa en una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero. Ante las preguntas sobre la existencia en el gobierno de partidarios de la vicepresidenta y de los suyos, rechazó ese planteamiento. “Hay una vicepresidenta y una ministra de Defensa y secretaria general del PP. Tenemos funciones distintas”, ha descrito para negar, además, que hubiera nada aproximado a una “bicefalia” en el Gobierno.

“No hay división de poderes en el Gobierno, no hay bicefalia, hay un presidente que es Mariano Rajoy”. Algo de “morbo” encuentra Cospedal en las reiteradas alusiones a las diferencias entre las dos miembros del Gobierno. “Si no fuéramos dos mujeres quizá no estaríamos hablando de esto”, ha aventurado.

En este momento el Gobierno está ocupado en muchos frentes pero el inmediato es dar respuesta a su intención de “garantizar que la enseñanza del castellano esté garantizado en Cataluña”. La situación se ha complicado después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula las becas o ayudas que los padres podían solicitar para llevar a sus hijos a colegios donde esa lengua fuera vehicular y no el catalán. “Buscaremos la fórmula”, ha dicho.

“Daño sentimental por mi marido”

Especial disgusto se ha observado en la ministra tras la declaración de Álvaro Pérez, El Bigotes, el día anterior en el Congreso en la que acusó a su marido, Ignacio López del Hierro, de estar involucrado en los asuntos de financiación ilegal del PP ahora investigados. Pérez, encarcelado por presuntos delitos de corrupción, se preguntó por qué López del Hierro no ha sido nunca llamado a ninguna comisión parlamentaria ni tampoco a comparecer ante los tribunales.

“No ha sido llamado porque no tiene nada que ver con esos asuntos”, ha asegurado Cospedal. “A mí me hace daño sentimentalmente pero políticamente me hace más fuerte”. Cospedal ha anunciado que su marido presentará una querella por difamación contra Álvaro Pérez pero se duele de que los partidos políticos hayan aceptado su petición de comparecencia en la comisión que investiga la financiación irregular del PP. “No todo debe valer en política”, ha lamentado.