Susana Díaz sobre el veto a Valenciano: “Me niego a pensar que sea porque me apoyó en las primarias”

Susana Díaz se niega a pensar que la decisión de Pedro Sánchez de no impulsar la candidatura de Elena Valenciano a presidir el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo sea solo porque la eurodiputada optó por la presidenta andaluza en las últimas primarias: "No quiero ni pensar que sea por el apoyo que me dio a mí, no quiero pensar que fuera por eso; no, me niego a pensar que sea eso", ha dicho Díaz en una entrevista en El programa de Ana Rosa.

Valenciano es ahora vicepresidenta del grupo socialdemócrata en Estrasburgo y aspiraba a optar a la presidencia que muy probablemente dejará vacante Gianni Pittella tras las elecciones del 4 de marzo en Italia. La eurodiputada es la única española con aspiraciones al cargo: "Es bueno para el PSOE tener a alguien de esa relevancia y con ese reconocimiento dentro de las instituciones europeas", ha dicho Díaz. "Me gusta que una mujer socialista española sea reconocida", ha añadido la presidenta andaluza. Díaz ha tenido solo palabras de reconocimiento para la labor de Valenciano: "Cada vez que he ido a Bruselas me ha ayudado muchísimo y he visto el prestigio y la autoridad que tiene".

Díaz se ha referido también a la Escuela de buen gobierno que organizará en marzo el PSOE y que desde Ferraz quieren que sirva como imagen de unidad con la presencia de los exlíderes socialista. Fuentes del partido dijeron el martes que Díaz aún no había confirmado su asistencia, pero hoy la presidenta andaluza ha dicho que no tenía información ni sabía nada de las jornadas de formación: "Me imagino que nos llamará", ha dicho, aunque, según ha admitido, no habla con el secretario general desde que fue a Sevilla en enero. Otros barones socialistas ya han confirmado a Ferraz su presencia, incluido el presidente valenciano, Ximo Puig, que ayer aún no había dado su visto bueno.

El otro debate interno que ha mencionado la presidenta andaluza es el comité federal del pasado sábado donde se aprobó el nuevo reglamento interno del partido. Díaz no acudió por otros compromisos: "Yo estoy en lo que tengo que estar, que es en la defensa de Andalucía en unos momentos muy difíciles para España", ha dicho, además de añadir que no iba a meterse en "temas internos ni orgánicos", pero que sí iba a arrimar el hombro con Sánchez cuando haga falta.

Sobre el incremento de Ciudadanos, Díaz cree que el PSOE tiene aún tiempo de "recuperar la iniciativa" antes de próximas elecciones: "Creo que hay margen, siempre he defendido que el PSOE tiene que ocupar un espacio de centralidad, que no de centro; no debemos escorarnos a debates a los que otros nos han querido llevar", ha dicho.