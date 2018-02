Rajoy: “Los presupuestos ya están prorrogados”

Mariano Rajoy, este miércoles en el Congreso de los Diputados. Vídeo: Atlas / Foto: Emilio Naranjo (EFE)

El punto más vulnerable del Gobierno es la falta de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales de 2018. Unidos Podemos y Ciudadanos han aprovechado la sesión de control parlamentario de este miércoles para hurgar en la herida del Gobierno. La aritmética falla en una coyuntura en la que el PNV le niega su respaldo por la vigencia del 155 y Ciudadanos pide la cabeza de la senadora Pilar Barreiro, investigada por corrupción. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado a la Cámara que, en cualquier caso y hasta que haya posibilidad de aprobarlos, “los presupuestos ya están prorrogados”.

El portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, también ha recordado a Rajoy la obligación constitucional de someter a debate los presupuestos y que no está “haciendo sus deberes”. “Se quieren ustedes escaquear”, ha reprochado al presidente desde su escaño. Iglesias ha acusado al Gobierno de no cumplir con la Constitución y de ser, en consecuencia, “un Gobierno ilegal”. De no atreverse a tener una discusión en el Congreso sobre los gastos de su Gobierno y de estar más interesado en “otras cuentas, como las de Bárcenas”. “Vengan a dar la cara mientras estén en libertad”, le ha conminado.

Rajoy ha asegurado estar trabajando para conseguir los apoyos necesarios, incluso ha invitado a Iglesias a sumarse. Su propósito, ha insistido, es “presentar a tiempo los presupuestos y tenerlos aprobados a finales de junio”, como hiciera en el ejercicio anterior: “Me gustaría que volviera a suceder”. Pero ante las circunstancias que ciegan esa posibilidad, ha advertido que “si no fuera posible, ya están prorrogados”. Llegados a ese caso, ha señalado, “hay decisiones que se pueden tomar por otros procedimientos previstos en la legislación”, en referencia a los decretos leyes.

El portavoz de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha perforado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la misma dirección de Iglesias. El secretario general del partido de Albert Rivera también ha culpado al Gobierno de estar incumpliendo con la Constitución al no traer a debate los presupuestos que pueden garantizar la estabilidad del país.

Montoro ha admitido que al Gobierno le faltan apoyos parlamentarios, como, ha enfatizado, ya explicó a Villegas en octubre y que el empeño es tenerlos “cuanto antes” por la estabilidad política. El ministro ha contrapuesto la respuesta que dio entonces Villegas, que arremetió contra quienes no querían aprobar los presupuestos con la actitud que el partido de Rivera mantiene en la actualidad. “¿Quiere explicar usted por qué que desde enero es Ciudadanos el que pone más reparos a aprobarlos?”, ha inquirido.

En su réplica, Villegas ha arremetido contra el otro apoyo del PP en los presupuestos, el PNV, por el acuerdo del Gobierno con el Concierto Económico y el Cupo vasco, y ha justificado la desconfianza de Ciudadanos en los incumplimientos del pacto con los populares. “Solo pedimos que cumplan con su palabra, dejen de proteger a imputados y dejen de regatear la equiparación salarial de los policías y guardias civiles”, ha remarcado. “Cumplan con su obligación constitucional y con España”, ha añadido.