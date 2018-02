El problema de EE UU con las armas de fuego: en ningún país rico son responsables de tantas muertes

Un tiroteo en Florida ha vuelto a conmocionar Estados Unidos. La semana pasada un joven de 19 años entró en su antiguo instituto y usó un fusil de asalto para asesinar a 17 personas. Es el enésimo ataque en un país donde las balas matan 90 personas cada día.

Las víctimas por arma de fuego convierten a Estados Unidos en una anomalía entre los países ricos. En toda la OCDE solo México y Turquía tienen cifras peores, pero son países más pobres. Los Estados ricos en Europa y Asía parecen mundos distintos y son mucho menos violentos.

La probabilidad de morir a tiros en Estados Unidos es 24 veces mayor que en España y 100 veces mayor que en Japón. En Europa, las peores tasas de muerte por arma de fuego las tienen Irlanda y Francia, pero siguen siendo cinco veces más bajas que en Estados Unidos.

Estados Unidos se aleja menos de otros países ricos si excluimos las muertes por arma de fuego. Esas muertes violentas todavía son tres veces más frecuentes allí que en España, por ejemplo, pero no 24 veces. Además, como puede verse en el gráfico, hay cinco países con datos peores en la OCDE (México, Turquía, Chile, Letonia y Estonia) y otros tres con cifras comparables (Finlandia, Bélgica y Corea).

Estos datos vuelven la mirada sobre las armas: ¿Es por culpa de las armas de fuego que Estados Unidos aparezca como un país inusualmente violento? No es una pregunta que se pueda responder inmediatamente. Algunas personas piensan que no: creen que si hubiese menos armas de fuego, las muertes violentas serían las mismas (o más) por otros medios. Estas personas asumen —casi siempre de forma implícita— que en Estados Unidos la violencia es estructural. Pero es posible argumentar lo contrario. Quizás el país no es tan violento y el problema es que hay demasiadas armas.

Estados Unidos es el país del mundo con más armas en manos de personas corrientes. Los norteamericanos son el 5% de la población mundial pero poseen casi la mitad de todas las armas civiles. En Estados Unidos hay 89 armas por cada 100 personas, según las estimaciones del Small Arms Survey. En la OCDE le siguen dos países, Suiza (con 46 armas por cada 100 habitantes) y Finlandia (45), aunque fuentes recientes corrigen esas a la baja.

Más armas, más víctimas

La relación entre homicidios y cantidad de armas de fuego no es evidente solo comparando países. Pero la mayoría de estudios indican que la relación existe: "Donde hay más armas, hay más homicidios", explican desde el Injury Control Research Center de Harvard. Después de revisar decenas de estudios, los investigadores Lisa Hepburn y David Hemenway concluyeron que la disponibilidad de armas de fuego aumentaba el riesgo de muertes violentas en países ricos.

Otro trabajo de 2013 encontró que, dentro de Estados Unidos, los estados con más leyes de control de armas sufrían menos homicidios por arma de fuego, incluso después de haber tenido en cuenta factores como pobreza, desempleo o nivel educativo.

También hay evidencias de que tener armas es peligroso. Un análisis de 15 estudios encontró que la gente con armas de fuego en casa tiene el doble de probabilidades de morir asesinado y el triple de suicidarse. Hay muchos estudios similares. En Israel, por ejemplo, unos investigadores observaron que los suicidios de soldados se redujeron en un 40% después de un cambio de política: ahora los reclutas no podían llevarse sus armas a casa el fin de semana.

Estas investigaciones indican que reducir el número de armas en Estados Unidos evitaría tiroteos como el de Parkland. Y lo mismo parecen creer muchos expertos. En un artículo reciente, The New York Times preguntó a 32 especialistas qué medidas serían más efectivas para evitar matanzas masivas. Las propuestas con más defensores iban todas en la misma dirección: ilegalizar los cargadores de alta capacidad, impedir que se vendan armas a criminales violentos, y prohibir las armas semiautomáticas y los fusiles de asalto.

Fuentes. Los datos de tasas de muerte provienen de fuentes diversas, pero han sido recopilados por Small Arms Survey. Las cifras del stock de armas civiles por país son de su estudio de 2011. Los datos de renta por cápita los hemos tomado del Banco Mundial.