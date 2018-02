Malestar de Unidos Podemos con el PSOE por “calcar” su proposición de ley sobre igualdad salarial

Irene Montero, en el Congreso. zipi (efe) | vídeo: podemos congreso (youtube)

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, no ha ocultado este martes su malestar con la decisión del PSOE de registrar una proposición de ley "para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia retributiva" horas antes de que el Congreso debata una propuesta del grupo confederal que encabeza Pablo Iglesias similar sobre igualdad salarial. "Es una propuesta prácticamente igual, creo honestamente que no era necesario teniendo unas propuestas tan parecidas registrarla justo hoy, que llevamos una proposición de ley a pleno... No siempre es necesario competir. Se podía haber colaborado, bastaría con habernos dicho que tienen una propuestas muy semejantes", ha reprochado Montero.

"De verdad que creo que no hacía falta", ha reiterado la dirigente de Podemos, que ha recalcado que su grupo parlamentario registró su iniciativa el pasado mes de octubre. "Respeto las estrategias del PSOE y me alegro de que tengamos propuestas tan parecidas, casi calcadas a las que presentamos en octubre... Garantiza que [la proposición de ley] salga rápido una ley pionera en Europa", ha manifestado Montero, que además es la encargada de defender la iniciativa en el hemiciclo.

La portavoz del PSOE en el Parlamento, Margarita Robles, ha restado trascendencia al movimiento táctico de los socialistas, que se engloba dentro de la competencia entre los dos partidos de izquierda por abanderar la agenda social, relegada durante meses por la crisis catalana. "Ya veremos en el ámbito parlamentario cómo trabajamos que haya dos proposiciones de ley con un contenido muy similar", ha asentido antes de recordar que "hay muchísimos precedentes en el Congreso" y existen "fórmulas parlamentarias como una ponencia conjunta, no solo con Podemos", ha argumentado. "Acabamos de presentar esta ley, pero lo importante es que se trata de poner fin a esa desigualdad salarial, a esa brecha salarial del 23% frente al 14% en la UE", ha observado.