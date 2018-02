Los nacionalistas flamencos invitan a Puigdemont al Parlamento belga

Carles Puigdemont vuelve a ser motivo de discordia entre socialistas valones y nacionalistas flamencos. Ausente del debate político belga en las últimas semanas tras provocar con su llegada al país un conato de crisis de gobierno, la invitación de la N-VA a Puigdemont para hablar sobre la situación de Cataluña en una sala del hemiciclo ha reabierto las hostilidades. Los separatistas de Flandes trataron de organizar hace dos semanas en la Cámara un coloquio sobre el problema catalán sin mencionar la eventual asistencia de Puigdemont, pero el rechazo de los socialistas valones lo impidió. Ahora vuelven a intentarlo con el expresidente como cabeza de cartel y el diputado de la N-VA Peter Luykx acompañándole como orador. El asunto se abordará este miércoles en la conferencia de presidentes del Parlamento belga, pero todo hace indicar que los socialistas bloquearán la intervención, dado que se necesita la aprobación unánime de todos los grupos.

"El partido socialista se va a oponer a la propuesta. No se puede instrumentalizar el Parlamento y que lo use alguien sobre el que pesa una orden de arresto en España. Diplomáticamente me parece muy delicado para Bélgica. El Parlamento pertenece a todos los belgas. No hay lugar para traer a un invitado problemático", ha señalado a EL PAÍS la diputada socialista valona Julie Fernández. En la misma línea se ha expresado el jefe de filas de los socialistas, Ahmed Laaouej. En declaraciones al diario Le Soir, ha comentado que la cámara belga "no es lugar para exaltar el nacionalismo y el separatismo", y ha recordado que a Puigdemont se le persigue, entre otros delitos, por malversación de fondos públicos.

En el documento donde los nacionalistas flamencos piden utilizar una sala para la conferencia de Puigdemont, sellado el pasado viernes y al que ha tenido acceso este diario, se solicita su uso para el próximo 27 de febrero de 11.30 de la mañana a 14.30 de la tarde. Como organizador del acto aparece la entidad Vlacat, un grupo de apoyo al independentismo catalán formado por varios diputados flamencos de distintas formaciones. El evento solo estaría abierto a la asistencia de diputados y colaboradores, y según los cálculos de sus promotores, la asistencia rondaría las 50 personas. Para su celebración solicitan además servicio de catering, y se comprometen a abonar los 125 euros que cuesta el alquiler de la sala.

Las múltiples estancias de la Cámara belga acogen habitualmente charlas sobre todo tipo de temas, por ejemplo política de defensa o ayuda al desarrollo, aunque no suele ser habitual que se aborden cuestiones susceptibles de generar enfrentamiento político, más reservadas al salón donde se sientan los diputados.