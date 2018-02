Sánchez anuncia que los exlíderes del partido participarán en la escuela de Gobierno del PSOE

Pedro Sánchez ha anunciado que los cuatro secretarios generales del PSOE que le han precedido desde la transición formarán parte del foro formativo y de debate que organiza la Escuela de buen gobierno, vinculada al partido socialista, que se celebrará en Madrid entre el 15 y el 18 de marzo: Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Almunia y Felipe González, que es el único que está sin confirmar por problemas de agenda, según ha dicho Sánchez. Con esta invitación a sus predecesores, Sánchez da por cerrada la batalla interna en la que vive el partido desde 2016.

"Es una visualización de que esa unidad está recompuesta", ha dicho. Sánchez comió hace unos días con Felipe González y, según ha anunciado este martes en una entrevista en Espejo Público, también lo ha hecho con José Luis Rodríguez Zapatero. Con Almunia y Rubalcaba por ahora solo ha hablado.

Junto a los ex secretarios generales, la escuela reunirá a otros altos cargos del partido. Han confirmado su asistencia cuatro barones socialistas: el presidente de Aragón, Javier Lambán; el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Están pendientes de confirmar por problemas de agenda la presidenta de Andalucía y rival de Sánchez en las primarias, Susana Díaz; el presidente de Valencia, Ximo Puig, y el presidente de Asturias, Javier Fernández. Además de los barones, participarán otros dirigentes socialistas, periodistas, artistas.

El objetivo de la dirección del PSOE con la participación de sus antiguos dirigentes es preparar mejor las elecciones de mayo de 2019: "Creo que es importante que todos aquellos que han tenido responsabilidades de gobierno puedan compartir su experiencia con aquellos cuadros que esperemos que gobiernen el país", ha dicho Sánchez. El curso estará abierto a todos aquellos que deseen asistir e incluye varios formatos: masterclass, debates, talleres o diálogos.

De Guindos, mala elección

La elección del aún ministro de Economía, Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) es una mala opción para Sánchez: "Su capacitación técnica es insuficiente para un puesto de esas características", ha dicho. El líder socialista prefería además a una mujer y a alguien con un perfil menos político porque el BCE es un organismo regulador y "estamos hablando de despolitizarlos". "Poner al frente a una persona que ha desempeñado responsabilidades políticas no es lo que deberíamos haber defendido como país", ha añadido.

Sánchez se ha referido también al nuevo reglamento interno que el comité federal aprobó por unanimidad el pasado sábado. El líder socialista ha admitido abiertamente que las normas nuevas dan más poder a los militantes y a él, en detrimento de las poderes intermedios: "La militancia quería dos cosas", ha dicho Sánchez. "Uno, tener mayor capacidad de decisión en los acuerdos de gobierno y, dos, una dirección nacional fuerte". El líder socialista ha añadido que una dirección fuerte la quieren no solo los militantes, sino también "los votantes" de un partido nacional como el PSOE.

El líder socialista también ha pedido al Gobierno que no haga "un nuevo regalo" al independentismo con el catalán en la escuela: "No se puede confundir el adoctrinamiento con el uso de la lengua", ha dicho. El PSOE rechaza que se use la vía del 155 para modificar algo de tanto calado como la lengua vehicular en la escuela: "A santo de qué se plantea el artículo 155 para hablar de un tema tan trascendental", ha dicho, y ha pedido al presidente del Gobierno "sentido común, mesura" y que use otros cauces ya abiertos como la comisión en el Congreso o las sectoriales para dialogar de un asunto de este calado. El Gobierno no ha anunciado aún cuál sería su método preferido para que las familias puedieran escoger el castellano como lengua vehicular para el próximo curso en Cataluña.

Tras la controversia suscitada por la letra que Marta Sánchez puso al himno de España en un concierto reciente en Madrid, Sánchez cree que nada debería cambiar: "Me gusta el himno sin letra y está bien como está", ha dicho. "Al PP le gusta mucho hablar de la letra de himnos, pero menos poner letra a los problemas de los españoles", ha añadido.