Los chinos se hacen mayores en España y así viven su jubilación

La vieja China echa raíces en España | Diario España. Un grupo de ancianas del centro de mayores chinos. Foto: Carlos Martínez | Vídeo: Albert Sanchis, Juan León y Carlos Martínez

Xingshan Zheng llegó a España en 1987, con 43 años. Antes de dejar su China natal, fue durante casi dos décadas profesora de Literatura Latinoamericana en Pekín, pero buscaba un futuro mejor. Como ella, muchos otros compatriotas vinieron en esa época a una España recién integrada en la Unión Europea, y hoy, 30 años después, se han hecho mayores.

“Los españoles nos preguntan dónde están los mayores chinos y yo les respondo que estamos aquí, pero tal vez se crean que somos más jóvenes por nuestros rasgos”, relata. En 2012, con 58 años, Zheng decidió fundar un centro en pleno barrio de Usera, conocido como el Chinatown de Madrid, en el que los mayores que no hubieran vuelto al gigante asiático pudieran reunirse a diario y entretenerse con los pasatiempos del país que les vio crecer. “Nos dimos cuenta de que los padres de los comerciantes chinos se quedaban todo el día solos, sin nadie con quien hablar”, explica Zheng, que a sus 74 años desprende una vitalidad envidiable, y que asegura que ella misma trabajó durante una época cerca de 24 horas para sacar a su familia adelante.

El centro cuenta con más de 400 socios. “La media ronda los 60 años, y hasta el año pasado, la mayor tenía 94 años”, cuenta Xu Songling, actual presidente del centro. Entre sus muros, practican Tai chi y bailes, cantan ópera y tienen una orquesta. Otros juegan al ping pong o echan la tarde con juegos de mesa. “Los hombres se pueden pasar todo el día jugando al mahjong”, apunta Zheng, en referencia a las partidas de dominó chino que encadenan los ancianos varones, cigarrillo en boca. “Pero nosotras hacemos muchas más cosas”, añade orgullosa.



Pese a que la gran mayoría de los miembros del centro lleva tres décadas viviendo en suelo español, son muy pocos los que han superado la barrera lingüística y cultural, lo que les frena a la hora de mezclarse con personas que no sean de su comunidad. El colectivo de ancianos chinos es todavía muy minoritario. Solo cerca de 3.500 de sus más de 207.000 miembros tienen más de 65 años, según el INE. Pero en los últimos diez años, su número se ha multiplicado por más de dos, y desde 2010 han crecido más de un 65%.

Mok Ying, una anciana de 87 años, es probablemente la que más tiempo lleva en España: 54 años. Ella y su marido, ambos de Hong Kong, fueron de los primeros en llegar en la década de los 60, cuando al resto de chinos no se les permitía salir, explica su hija, Manyee Lam, en perfecto castellano. “Al principio, con el trabajo y la familia no tuve tiempo de estudiar. Y siempre pensé que volvería a Hong Kong, por eso no aprendí. Gracias a mis hijos no he tenido la necesidad de aprender”, cuenta Mok en chino, mientras su hija hace de traductora.

“Nosotros tenemos un dicho que siempre repetimos: las hojas que caen vuelven a la raíz”, explica Zheng. Se refiere a que en la cultura china, las personas vuelven a su tierra natal para morir. Pero reconoce que muchos, incluida ella, ya no cumplen con esa tradición porque sus raíces ahora ya están aquí.“Yo no quiero que me entierren junto a mi madre en China, yo moriré aquí rodeada de mis hijos y mis nietos”, zanja.