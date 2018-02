Marta Sánchez celebra sus 30 años de carrera poniendo letra al himno de España y Rajoy se lo agradece

La cantante Marta Sánchez sorprendió este sábado a los asistentes a su concierto en el Teatro de la Zarzuela, donde repasó 30 años de carrera, con una versión personal del himno de España: "Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí". Así arrancó Marta Sánchez los aplausos de los espectadores que anoche llenaron el teatro madrileño -en el que debutaba para cantar sus temas más emblemáticos- al interpretar, ataviada con un traje rojo, el himno de España con una letra creada por ella.

Horas después de su actuación, el vídeo está generando gran expectación y comentarios de diversa índole en las redes sociales, a los que se ha sumado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Muy buena iniciativa", ha escrito en Twitter. "La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta".

También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comentado la inciativa de Marta Sánchez con un tuit. "Valiente y emocionante poniendo letra y corazón al himno nacional", señala.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", versa su creación.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

Iluminada por luces amarillas y rojas, y acompañada por un piano, la artista madrileña (1966) continuó entre aplausos con el tema con el que cerró su concierto.

"Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin", concluye la letra.

Marta Sánchez, que vendió el aforo completo del Teatro de la Zarzuela hace meses, reconoció a los medios tres días antes del concierto que se trataba de un lugar donde le iba a ser difícil "no emocionarse".

"Este es un lugar que significa muchas cosas, porque aquí vine mucho con (mi padrino) Alfredo Krauss. No sé si me tocará el mismo camerino que a él, pero sí sé que esa noche estarán por aquí acompañándome", afirmó.