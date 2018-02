Unas doscientas personas reciben en Andoain como héroes a dos soplones de ETA

Su información, su chivatazo, acabó con la vida de Joseba Pagazaurtundua en 2003. Esta tarde, una semana después del quince aniversario del asesinato del que fuera sargento de la policía local, los presos de ETA Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño han sido homenajeados en el centro de Andoain, la localidad en la que convivieron durante muchos años con su víctima.

Puntuales a la cita, después de varios cientos de kilómetros -Igerategi ha abandonado a primera hora del domingo la cárcel de Badajoz, mientras que Otaño ha hecho lo propio del centro penitenciario de Monterroso, en Lugo- en torno a dos centenares de vecinos y conocidos les han recibido como a héroes poco después de las 19,30 de este domingo.

En medio de una persistente lluvia y a través de un pasillo de ikurriñas, han sido recibidos con honores, con un aurresku y dos ramos de flores para después marcharse en manifestación hasta la sede social de la izquierda abertzale. Detenidos en 2012 como integrantes del comando ZIP y condenados a nueve años, han cumplido seis tras declararse culpables de facilitar la información sobre Pagazaurtundua. Datos que, en manos de Gurutz Agirresarobe Pagola, le sirvieron para planificar el asesinato en el bar Daytona, a escasos 150 metros del lugar en el que se ha celebrado el homenaje público.

La secretaria general del PP de Bizkaia, Amaya Fernández y Borja Semper con imágenes de Pagazaurtundua. JAVIER HERNÁNDEZ

Pero la escenografía ha cambiado algo. Frente a ellos una docena de miembros de las nuevas generaciones del PP, con la secretaria general Amaya Fernández al frente, han exhibido fotografías de Joseba Pagazaurtundua "para denunciar la desvergüenza de quienes homenajean" a etarras. No ha habido incidentes.

La hermana de Joseba, Maite Pagazaurtundua había solicitado a la alcaldesa de Andoain de Eh Bildu, Ane Karrere que impidiera el acto. Pagazaurtundua no entiende cómo quince años después, EH Bildu, en la que tienen cierto peso Eusko Alkartasuna y los miembros de la disuelta Aralar y de Alternatiba, ha permitido la celebración del homenaje público convocado por la asociación Kalera Kalera, sin ni siquiera levantar la voz.

“Nos parecería horrible que alguien planteara siquiera homenajear a un maltratador de perros y todavía hay quien convoca recepciones a asesinos confesos y a quienes colaboraron activamente con ellos”, ha criticado la europarlamentaria e integrante de la comisión de Terrorismo del Parlamento Europeo, además de hermana de Joseba. “Me parece increíble que no les provoque ningún reparo”, insistió.

La secretaria general del PP, Amaya Fernandez ha criticado a EH Bildu: "Estamos aquí para denunciar la desvergüenza que supone que a personas que han colaborado en el asesinato de otras personas se les reciba con este tipo de homenajes. Las calles y plazas no pueden ser el coto privado de la inmoralidad que suponen estos homenajes".

De todas formas no fue un homenaje como los de antaño, no fue multitudinario como solían. Tampoco era el mismo pueblo que dejaron atrás cuando los informadores de ETA fueron detenidos en febrero de 2012. Frente a ellos, un nutrido grupo de jóvenes de Nuevas Generaciones del PP les explicaban con las fotografías de Joseba Pagazaurtundua que Euskadi ha cambiado desde que ETA ya no asesina ni extorsiona.

No hubo violencia , pero la mera presencia de discrepantes con las fotos de las víctimas truncó la terrible realidad que durante décadas han sufrido miles de personas en muchos pueblos de Euskadi, sometidos por el miedo a quienes colocaban las dianas para que otros dispararan. Tras el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, de tres disparos, el Ayuntamiento, en manos de la extinta Batasuna, no condenó el atentado. Ainhoa Ozaeta y José Antonio Barandiarán eran teniente de alcalde y alcalde de Andoain. Fueron detenidos por pertenencia a ETA en 2008.