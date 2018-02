La dirección del PSOE evita respaldar a Elena Valenciano para liderar a los socialistas europeos

La dirección del PSOE evita dar respaldo a la eurodiputada socialista Elena Valenciano para que se postule a presidir la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo del que la española es una de las vicepresidentas. Valenciano, que fue vicesecretaria general del PSOE en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, suena con opciones para dar el relevo al italiano Gianni Pittella, quien abandonará en marzo con probabilidad el puesto tras presentarse en una lista al Senado italiano. Ferraz elude comprometer su apoyo a Valenciano, que respaldó a Susana Díaz en las primarias, con el argumento de que prioriza que no se produzcan desencuentros entre los socialistas europeos.

La secretaria de Igualdad y número cuatro de la Ejecutiva socialista, Carmen Calvo, ha justificado este viernes esa falta de apoyo expreso a la eurodiputada en que aún no es tiempo de hablar de candidatos. "No estamos en ese momento", ha defendido la dirigente de la máxima confianza de Sánchez preguntada por la posible candidatura de Valenciano. "Primero, porque hay que reunirse con todos los partidos. Segundo, porque nos interesa ir juntos todos los socialistas y no tener ningún tipo de desencuentro. Y después vendrá el debate de los nombres. Pero lo vamos a empezar por el principio", ha afirmado Calvo.

Pedro Sánchez está involucrado personalmente en la negociación sobre la presidencia del grupo con el resto de partidos socialistas europeos, ha explicado Calvo, y lo importante, cuando llegue el momento de sustituir a Pittella, será conseguir una posición "unánime, fuerte" entre todos los socialistas. "Y cuando llegue ese momento encontraremos a una persona relevante para hacer esa tarea", ha indicado la portavoz socialista en Ferraz, que no ha citado a Valenciano ni le ha dedicado elogio alguno.

Elena Valenciano encabezó la lista del PSOE al Parlamento Europeo en las elecciones de 2014, y tiene una dilatada experiencia en la institución comunitaria, ya que en 1999 ocupó por primera vez un escaño en Bruselas. Desde 2008 a 2011 fue portavoz de la delegación socialista española, puesto que ahora ocupa Iratxe García, afín a Pedro Sánchez.

La eurodiputada socialista no se ha postulado aún a la presidencia del grupo de los socialdemócratas porque espera el aval de la dirección de Sánchez para hacerlo. "Solo me presentaré en caso de tener el aval de la dirección de mi partido", explica Valenciano a EL PAÍS. "Tengo absoluto respeto por las decisiones que tome la dirección", remacha. La eurodiputada comunicó a la jefa de la delegación socialista, Iratxe García, hace cuatro semanas que el propio Pittella le había expresado que podía tener opciones para sustituirle, según asegura, sin que hasta ahora haya tenido respuesta. Además de la española, suena para sustituir a Pittella sobre todo el alemán Udo Bullmann, quien en caso de ser elegido coincidiría con otro alemán al frente de los populares europeos, Manfred Weber, con la circunstancia añadida de que socialistas y democristianos alemanes acaban de firmar un acuerdo de Gobierno conjunto en Alemania.