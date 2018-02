Ciudadanos ve incumplido el pacto con Rajoy y se atribuye el papel de líder de la oposición

Después de firmar cada pacto de investidura, el partido encabezado por Rivera se ha esforzado durante meses en sacar pecho y colocar en primera línea las medidas que se han atribuido como éxitos. Desde el acuerdo con el PSOE en Andalucía para casi suprimir el impuesto de sociedades hasta la salida de Pedro Antonio Sánchez de la presidencia del Gobierno de Murcia. Pero con Rajoy, según repiten en la dirección, la paciencia se agota. "Cuando uno incumple los acuerdos se queda solo", "que no haya presupuestos es culpa del partido que incumple", "pasan los días y el PP no cumple", ha insistido Rivera: "En los primeros seis meses de legislatura, uno no pretende que se cumpla todo. Pero nos acercamos al año y medio y no cumplen los acuerdos de regeneración, no quiere cambiar la ley electoral ni suprimir los fueros".