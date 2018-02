Méndez de Vigo asegura que garantizarán que se respete la cuota de enseñanza en castellano en Cataluña

Méndez de Vigo durante la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. ULY MARTIN

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido este viernes en nombre del Ejecutivo a garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban en castellano las materias que fijan distintas resoluciones legales en Cataluña. Esta es la declaración de principios aunque Méndez de Vigo no ha entrado en la fórmula para conseguirlo. "No se cambia el modelo lingüístico aprobado por un parlamento porque el Gobierno no puede modificar una ley aprobada por la Cámara autonómica", ha señalado el ministro.

El Ministerio de Educación, en virtud del artículo 155, estudia cómo abordar una de las cuestiones más sensibles de la realidad catalana: el modelo de la inmersión lingüística. Como sigue sin haber gobierno soberanista, el Gobierno central tendría la capacidad en pocas semanas de regular la preinscripción escolar (que normalmente se hace entre finales de marzo y principios de abril) y garantizar así que las familias también puedan elegir el castellano como lengua vehicular. Y es ahí donde distintos colectivos catalanes –el sindicato minoritario AMES o Societat Civil Catalana (SCC)- le demandan que instaure la llamada casilla lingüística para que las familias elijan esta opción, como han recogido distintas sentencias y como establece la reforma educativa del PP, la LOMCE.

Aunque todas las intervenciones de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estaban dirigidas a este asunto, Méndez de Vigo, no ha aclarado cómo se va a poner en marcha este cambio ("yo no he hablado de casilla para nada."), qué cambios supone, cuál es el coste económico o qué demanda se espera. "Lo estamos estudiando", ha repetido en varias ocasiones. Las interpretaciones de que los planes del Gobierno podían ser solo un anuncio para ver el impacto han sido rechazadas por el ministro portavoz: "Esto no es ningún globo sonda, sino que se estudia cuando ha tocado".

"El Ministerio no ha estado de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo" la preinscripción en la escuela catalana hasta la fecha, ha señalado el ministro, que recuerda que en los tres últimos cursos su gabinete había recurrido este proceso al entender que no cumple con la ley.

Este asunto –sobre la que el Gobierno apenas ha facilitado detalles hasta ahora- ha levantado una amplia reacción de rechazo en Cataluña, que abarca desde sindicatos docentes a asociaciones de padres en el ámbito educativo, a partidos de todo el arco parlamentario, incluido el PSC, contrario a que se “segregue a los niños por lengua”. Preguntado sobre si se va a reunir con representantes de la comunidad educativa catalana (sindicatos y asociaciones de padres), el ministro ha respondido que "aún no porque nada hay aún que comunicar".

Solo Ciudadanos, virtual ganador en las encuestas en España y triunfador de las últimas elecciones catalanas (aunque sin números suficientes para formar Gobierno), reclama al PP y al presidente Rajoy que abra esa puerta: “Espero que lo que no hizo Rajoy en seis años ni PP ni PSOE durante décadas, se haga de una vez. Le pedimos al Gobierno que implante el trilingüismo para el curso escolar 2018-2019. Contarán con nuestro apoyo. Estaremos atentos a su aplicación”, escribió Albert Rivera en Twitter.

Antes de escuchar la intervención del ministro, los partidos políticos (incluido el PSOE y el PSC) se habían opuesto a que se produjera un cambio de modelo. Con las palabras de Méndez de Vigo se abre un tiempo de espera hasta que el Ejecutivo concrete hasta dónde quiere llevar los cambios y cuál es su interpretación de las resoluciones judiciales.

Conciertos educativos catalanes

Además, Méndez de Vigo ha explicado que en el Consejo de Ministros se han cerrado dos acuerdos que tienen relación con Cataluña. El primero es que Hacienda ha dado el visto bueno para pagar el 20% de la paga extraordinaria de 2012 a los funcionarios catalanes. Después, se ha dado cuenta de que se han renovado los conciertos para 1956 centros de infantil (987) y secundaria (969). Esta renovación, según datos facilitados por Educación, será por cuatro cursos más, una vez que ya han vencido los cuatro anteriores. En principio, estos conciertos se han renovado sin incluir ningún tipo de requisito específico o nuevo relacionado con el tema lingüístico.