Urkullu: “Queremos un derecho a decidir pactado y legal, no la autodeterminación”

Lo que reclama el PNV "no es el derecho de autodeterminación". Así ha respondido el lehendakari, Íñigo Urkullu al presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso en el pleno parlamentario de control, tras escuchar desde los bancos populares que la propuesta de los nacionalistas para reformar el Estatuto "no tiene encaje" en el ordenamiento legal, "desborda" el marco constitucional y "quiebra" la soberanía. "Lo que plantea el PNV no es el derecho a la autodeterminación sino el derecho a decidir de forma legal y pactada, con voluntad integradora y por vías pacíficas y democráticas", le ha precisado el presidente vasco.

Los partidos estudian en el seno de la ponencia de Autogobierno del Parlamento autonómico la actualización del estatuto y, en ese contexto, el PNV anunció la pasada semana que quiere que se incluya el derecho a decidir, aunque puntualizó que más como una manera de ratificar el acuerdo que se logre por amplia mayoría en el Parlamento vasco que como un eufemismo para separarse de España. Alonso cree que la propuesta del PNV retrotrae a tiempos pasados frente al elevado nivel de estabilidad que se ha logrado en la actualidad.

Los populares han apoyado la reforma tributaria de PNV y PSE, abriendo la puerta de esta manera a lograr una mayoría parlamentaria que ha certificado la aprobación de los presupuestos en todas las instituciones vascas salvo en el Ayuntamiento de Vitoria. Una sintonía que ha facilitado además rubricar con el Gobierno central los presupuestos de 2017 y los acuerdos sobre el Concierto Económico y el Cupo.

El lehendakari ha reprochado al PP que confunda "interesadamente" el derecho de autodeterminación, que por otra parte es "positivo" y está reconocido por el Tribunal de Justicia internacional -ha dicho-, con una declaración unilateral de independencia. "No se está planteando el derecho de autodeterminación, sino el derecho a decidir de forma legal y pactada. Esta es la esencia de un sistema que garantiza que todas las ideas son libres y que se pueden defender desde la legalidad, por vías pacíficas y democráticas".

En su opinión no debieran de ser este tipo de propuestas las que generaran inestabilidad política. "La ausencia de diálogo con voluntad de acuerdo, la extralimitación con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y los portazos" al diálogo, "esto sí genera inestabilidad", hasta convertirse en los obstáculos para encauzar "la crisis del modelo territorial".

Urkullu ha recordado a Alfonso Alonso que han sido precisamente los partidos nacionalistas los que han garantizado la estabilidad del Estado en legislaturas complicadas, en referencia a los apoyos parlamentarios del PNV y de Coalición Canaria. Pese a las diferencias Urkullu ha tendido la mano a Alonso para alcanzar un consenso en Euskadi con el fin de llegar a un nuevo pacto con el Estado que garantice "más y mejor autogobierno".

El líder popular no las tiene todas consigo y le ha exigido responsabilidad: "No nos meta en ese vericueto. Mientras usted se parapeta en el Gobierno sus portavoces en la ponencia siembran vientos y el que siembra vientos termina recogiendo tempestades", ha advertido el exministro de Sanidad