El acusado de matar a su pareja en Málaga insultó y empujó a su anterior mujer delante de sus hijos

José Manuel Olea Ternero, el hombre encarcelado por matar a puñaladas a su pareja el pasado lunes en La Viñuela (Málaga), ya fue condenado en 2012 por haber empujado a su anterior esposa en presencia de sus hijos después de haberla insultado con estas palabras: "Eres unas puerca, una hija de puta, vete a tomar por el culo con tu puta madre". La sentencia del Juzgado de lo Penal 13 de Málaga, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue suspendida por un periodo de dos años porque carecía de antecedentes y su cumplimiento terminó en octubre de 2014. Aún tiene pendiente otro juicio por presunta violencia machista.

Olea Ternero está preso preventivamente como el presunto autor de las 30 puñaladas que acabaron a principios de esta semana con la vida de María Adela Fortes, con la que llevaba pocos meses de relación y quien no había presentado ninguna denuncia por violencia de género contra él. Pero ya en 2012 el hombre había sido condenado a 9 meses de prisión por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, por el que también fue sentenciado a no poder acercarse a menos de 500 metros de su ya exmujer, identificada con las iniciales R. C. P., por un periodo 21 meses.

La sentencia, de 8 de mayo de 2012, recoge en un solo párrafo los hechos probados: "Ha quedado acreditado que sobre las 14:30 horas del día 19 de julio de 2011, en el interior del domicilio familiar (...) de Málaga y en presencia de sus hijos menores, José Manuel O. T. se dirigió a su esposa R. C. P. y le manifestó: 'Eres una puerca, una hija de puta, vete a tomar por el culo con tu puta madre', empujándola a continuación sin causarle ningún menoscabo físico".

Además, otra mujer presentó posteriormente otra denuncia contra este mismo hombre, que aún está pendiente de juicio, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta denuncia fue instruida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Málaga, que dictó una orden de protección respecto a la víctima que está en vigor. El juicio está previsto para el próximo mes de mayo.