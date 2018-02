El PSOE no respalda la aplicación del 155 para acabar con la inmersión lingüística en Cataluña

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. En vídeo, declaraciones de Carmen Calvo. JAVIER LIZÓN (EFE)

El PSOE, socio del Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña, no respalda la utilización de este precepto constitucional para modificar el modelo lingüístico de la escuela catalana, como baraja el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El partido de Pedro Sánchez considera que el 155 debe limitarse a garantizar la prestación de servicios y al funcionamiento ordinario de la Administración catalana, y no puede usarse para adoptar decisiones políticas. En esos términos se manifestó en la noche de este jueves el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. El Ejecutivo no había comunicado al PSOE que estaba estudiando esta iniciativa.

"La aplicación del 155 debe mantenerse exclusivamente en la prestación de los servicios y en el funcionamiento ordinario de la Administración. No cabe aprovechar eso para elaborar políticas", afirmó este jueves el secretario de Organización del PSOE en una entrevista en Onda Cero. "El español es lengua cooficial en Cataluña. Y tiene una normativa en este momento que es completamente legal. Si eso tiene que modificarse tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente Gobierno y su correspondiente arco parlamentario", ha abundado este viernes la número cuatro, Carmen Calvo, en comparecencia en Ferraz.

Los socialistas siempre han abogado por una aplicación limitada y temporal de la intervención vía 155 en Cataluña, y así, exigieron al Gobierno que lo utilizara para convocar elecciones de manera inmediata y se opusieron a que afectara a los medios de comunicación públicos catalanes.

En cualquier caso, el secretario de Organización del PSOE defiende que se debe garantizar el derecho a usar tanto el castellano como el catalán en la escuela catalana. "No se trata de desterrar ninguna lengua, ni el castellano ni el catalán. Respeto el derecho a usar ambas lenguas", sostuvo Ábalos.

El PSC defiende el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, y así lo reiteró ayer la líder de los socialistas catalanes en el Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, quien defendió que el actual modelo "garantiza que al final de la etapa educativa obligatoria los niños tengan conocimiento de dos lenguas, un elemento positivo de riqueza y de cohesión social, que es nuestra prioridad y que ya lo fue cuando defendimos este modelo".