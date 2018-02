Un Ayuntamiento de Sevilla pagó dos veces la extra de 2012 a sus 250 empleados

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla, 24.000 habitantes) abonó la paga extra de Navidad de 2012 a sus 250 funcionarios y empleados públicos, a pesar de que ese año el Ministerio de Hacienda había anulado por decreto dicho pago. En 2015 el ministro Cristóbal Montoro dio luz verde para que los funcionarios recuperaran esa nómina y el Consistorio sevillano abonó de nuevo el 50% de dicha extra, por lo que sus empleados cobraron 119.162 euros de más. La exalcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP) está imputada y debe explicar el próximo martes al juez estas supuestas irregularidades denunciadas por la actual corporación.

En 2012 el Consistorio decidió prorratear el pago y abonarlo mes a mes como subcomplemento de productividad, a pesar de los reparos que realizaron varios técnicos municipales a la exalcaldesa Ana Hermoso (PP) y que esta supuestamente ignoró. "La anterior alcaldesa y su equipo de gobierno idearon un sistema de pago encubierto de la citada paga extraordinaria de 2012, todo ello de forma perfectamente consciente y estudiada, para realizar el abono cuyo pago expresamente prohibía el Real Decreto Ley 20/2012", refleja la denuncia interpuesta por el actual alcalde, Francisco Miguel Molina (PSOE).

La Audiencia de Sevilla condenó a Hermoso a seis meses de prisión y tres años de inhabilitación por un delito de cohecho tras recibir un bolso de Loewe como regalo a cambio de apoyar la moción de censura que desalojó en 2005 al PSOE del gobierno local. Meses después el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocó dicha sentencia y absolvió a Hermoso.

Cuando el departamento de Montoro ordenó que se recuperara el pago en 2015 gracias a la recuperación económica, el Consistorio de Bormujos (localidad del extrarradio de la capital andaluza) procedió a abonar 57.844 euros, el 24% de esa paga de Navidad de 2012, "a pesar de ser plenamente conscientes de que ya se había pagado de forma encubierta mediante el complemento de productividad creado ex profeso", expone la denuncia que ha asumido el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla. En las elecciones de 2015 cambió el equipo de gobierno, pero al desconocer los pagos anteriores, procedió a abonar otros 61.318 euros, el 26,23% de las cantidades suprimidas por el Gobierno central. Es decir, la mitad de la paga extra se pagó dos veces.

La exalcaldesa Ana Hermoso dictó en 2012 resoluciones mensuales para ordenar el pago de cada complemento de productividad. Y el responsable técnico del Departamento de Personal, José Antonio Montaño, incluyó un informe que aparentemente le eximía de responsabilidad ante la supuesta ilegalidad, en el que mencionaba "la serie de errores, irregularidades y omisiones que contravienen lo establecido en el citado Real Decreto-Ley".

Este técnico municipal se dirigió a la regidora para pedirle: "Le solicito respetuosamente me dé las instrucciones pertinentes a los efectos de si se modifican o NO todas las nóminas del citado mes de julio, bases de cotización a la Seguridad Social aumentadas erróneamente". El técnico detalló cómo dicho mes de julio cobró un complemento extra de productividad pese a que estuvo 10 días de vacaciones. La interventora del Ayuntamiento, Isabel Jiménez, también efectuó reparos mensualmente a cada uno de los pagos entre junio y diciembre de 2012.

Hermoso considera que todo responde a "una película que se ha inventado quien me ha demandado [el actual alcalde]". "Los reparos de la interventora son reparos formales, no de legalidad. Todas las productividades del Ayuntamiento se tratan de la misma manera desde hace 50 años, con reparos formales. La productividad siempre ha sido la misma", defiende. La exalcaldesa sostiene que esos meses de 2012 hubo trabajadores que produjeron más y que por ello cobraron un plus añadido de productividad. "No fueron todos los empleados los que cobraron la productividad", matiza.