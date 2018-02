El ministerio avala el MIR que piden los decanos de Educación

El Ministerio de Educación avala la propuesta sobre el MIR educativo que defienden los decanos de Educación, quienes reclaman menos alumnos en las facultades y más prácticas de calidad para ellos. El documento consensuado por 80 facultades y elaborado con el impulso de la asociación de estudiantes de Educación CESED, que adelantó EL PAÍS, fue este jueves presentado por una representación de los decanos y alumnos al secretario de Educación, Marcial Marín.

Los decanos se reunirán también con distintos partidos en el Congreso y con las comunidades autónomas. Su intención es poner en marcha un plan piloto con centros en todas las comunidades autónomas lo antes posible.

“Los que están en el día a día de las facultades de Educación y los estudiantes son los que conocen el modelo de formación del profesorado”, subrayó Marín, que considera que el ministerio tendría “asegurada” la ejecución del MIR con su propuesta, que trasladará a la subcomisión parlamentaria que debate para cerrar un pacto de Estado por la educación.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo rescató la idea de un MIR educativo recientemente en un mitin en Galicia. Es un asunto en el que existe consenso sobre la necesidad de cambio pero sobre el que ningún Gobierno ha hecho cambios sustantivos en la última década. El Ejecutivo actual, de hecho, tiene un documento con una propuesta en firme que encargó el ministro, el llamado Libro blanco de la función docente, del que no ha vuelto a hablar desde que se publicó en 2015.

Preguntado sobre por qué Educación no ha hecho ningún cambio hasta ahora y por qué no atendió antes la reclamación de decanos y estudiantes—que ni siquiera fueron llamados a las comparecencias previas a la negociación del pacto— el secretario de Estado ha asegurado que no sabía de la existencia del estudio: “Todos los días aprendemos. Es un trabajo que desconocíamos y lo tengo que decir”.

“El modelo actual no es el adecuado. No hablamos de un examen la última quincena de julio con tribunales salteados, sino de un proceso continuo”, ha explicado el presidente de la conferencia de decanos de Educación, Juan Carlos San Pedro.“El periodo que pasan preparando una oposición podría desarrollarse en un centro educativo”, añade. La secretaria de la organización, Carmen Fernández Morante, ha reclamado un proyecto piloto para “depurar el modelo docente”.