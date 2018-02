Oxfam Intermón registra más de mil bajas de socios en España por el escándalo de la filial británica en Haití

Oxfam Intermón ha registrado estos días unas 1.200 bajas de socios a causa del escándalo de abusos sexuales de miembros de la filial británica (Oxfam GB) en Haití en 2011, justo un año después del devastador terremoto que causó la muerte de más de 200.000 personas. La organización, avergonzada por los hechos, está convencida sin embargo de que recuperará la confianza de los centenares de exsocios y se dicen "orgullosos" de aquellos que les siguen apoyando, según ha declarado este jueves el director general de Oxfam Intermón, José María Vera.

El escándalo de Haití afecta a la credibilidad de todo el tercer sector. La ONG ha reconocido este jueves que desde 2012, año en el que se implantan los mecanismos de control internos para identificar y acabar con posibles casos de abusos y acoso, ha registrado cuatro casos de acoso sexual; dos en África y dos en América Latina. La organización no ha desvelado los países aunque sí ha remarcado que los perpetradores eran hombres y no tenían la nacionalidad española. Pilar Orenes, la directora general adjunta de Oxfam Intermón, ha detallado que el caso más grave, que acabó en despido, fue el de un empleado mayor de edad que contrató el servicio de una prostituta mayor de edad. "No se trataba de una beneficiaria de nuestros programas", ha aclarado Orenes.

Oxfam Intermón, como medidas para atajar los acosos, cuenta con un buzón de denuncias anónimo. Cuando se estudian los casos, la ONG acompaña a la víctima —a veces incluso de manera física— y cuando se determina qué tipo de acoso se ha producido, se toman las represalias pertinentes, incluido el despido inmediato. Además, la ONG se encarga de que toda la información del acoso se incluya en el expediente laboral del acosador o acosadora. Si otra ONG contactara a Oxfam Intermón para solicitar referencias del sancionado o sancionada, Oxfam Intermón les responderá: "Yo no la volvería a contratar", ha declarado Orenes.

"El escándalo de Oxfam GB en Haití está afectando a la credibilidad de todo el sector", ha remarcado Vera. Precisamente este es el motivo por el que organizaciones como Oxfam Intermón este jueves y Médicos sin Fronteras ayer miércoles están haciendo públicas las denuncias por acosos de años atrás. "Oxfam es un equipo íntegro y comprometido con los demás que llega a más de 20 millones de personas en situación extrema. Y el 55% de ellas son mujeres", dice la organización para ilustrar que una de sus labores se enfoca precisamente en los colectivos más vulnerables.

Aunque la ONG ha reconocido estos casos, quiere también rebajar el nivel de alarma que se está generando estos días en el tercer sector remarcando que han sido "sólo cuatro casos en cinco años", y que en la sociedad actual, "desgraciadamente, el acoso forma parte del día a día", dice la directora general adjunta. "Llevamos mejorando [en materia de mecanismos de gestión de acoso] años, pero tenemos la firme voluntad de seguir mejorando", ha insistido Orenes.

La organización no gubernamental, que cuenta con cerca de 200.000 socios solo en España, anuncia ahora un refuerzo de las medidas preventivas y de gestión de casos de abusos, especialmente los sexuales. "Proponemos medidas regulatorias tanto en el [tercer] sector como desde las administraciones públicas", ha declarado Vera en una rueda de prensa en la que ha anunciado que a partir de ahora hará públicas las denuncias por acoso sexual dentro de su organización de manera anual.

Tanto Oxfam Intermón como Oxfam GB dependen de la matriz: Oxfam Internacional, que también se ha visto inmersa esta semana por otro escándalo. Su presidente, Juan Alberto Fuentes, fue arrestado hace dos días por un caso de presunta corrupción relacionado con su época como ministro de Finanzas de Guatemala. "La presidencia de Oxfam Internacional es un cargo voluntario, sin retribución ni funciones ejecutivas", ha aclarado Vera.