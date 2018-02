Dos padres por cada ocho madres en las AMPAS escolares

No es solo un tópico. Las madres participan en general mucho más que los padres en la educación de sus hijos. Así lo refleja un informe recién publicado que señala que ocho de cada 10 integrantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (las AMPAS) son mujeres. El estudio concluye que la mitad de estas organizaciones no disponen de dotaciones (ni local, ni ordenador ni teléfono) y que el 80% tiene menos de 20 integrantes comprometidos.

El trabajo Las AMPAS en el sistema escolar español: cómo son, qué necesitan y en qué creen ha sido elaborado a partir de una encuesta a 161 AMPAS de España que representan a más de 21.000 familia en cenros públicos, privados y concertados. Lo ha realizado la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD) en colaboración con el BBVA y la UNESCO.

Una de las conclusiones es que las AMPAS "prácticamente presentes en todos los centros públicos y no tan generalizadas en los privado- concertados y, sobre todo, en los privados puros", según una nota de la organización,se desenvuelven en "la precariedad". Según el informe, menos del 5% cuenta con personal auxiliar. Más de la mitad no dispone de ningún apoyo económico ni material que no sea el de las cuotas de socios. Del escaso 50% que sí recibe algún tipo de apoyo, tres de cada 10 lo reciben del ayuntamiento y solo un 10% de la comunidad autónoma correspondiente.

El acuerdo es casi unánime en las AMPAS "en que la gratuidad debe seguir siendo un pilar básico del sistema educativo", como reclaman el 95% de los encuestados.

Sobre los deberes

Respecto a las tareas escolares, la tendencia general es mantener una carga de tareas escolares similar a la que existe en la actualidad pero realizadas, en su mayoría, en el aula durante el horario escolar, como reclama el 48% de los encuestados.Solo el 16,8% defienden que no son demasiadas las tareas ni deberían reducirse.