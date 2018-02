El PSOE rechaza discutir con Ciudadanos una reforma electoral

Ciudadanos y PSOE han elegido a primeros espadas del Hemiciclo para la cita de este miércoles sobre la reforma electoral. Miguel Gutiérrez, José Manuel Villegas e Ignacio Prendes, por parte de la formación de Albert Rivera; y Margarita Robles, Rafael Simancas y Meritxell Batet, por parte del partido de Pedro Sánchez, se han sentado durante una hora y diez minutos en una sala del Congreso. Pero el partido ha quedado en tablas. Ni un solo ha avance se ha producido. El equipo negociador de la cuarta fuerza política del país, que había impulsado la reunión, le ha trasladado a su homólogo su plan de cambiar la LOREG para lograr un sistema electoral más proporcional. Y los socialistas han respondido que, para tratar esos asuntos, ya existe una subcomisión en la Cámara.

"Donde se tiene que hacer un trabajo serio, detallado y riguroso tiene que ser en la subcomisión", ha afirmado Robles, portavoz del PSOE, a la salida del encuentro. "No hemos oído ninguna propuesta por su parte", le ha reprochado Villegas, número dos de Ciudadanos, que ha afirmado que la principal fuerza de la oposición ha aprovechado el encuentro para plantearles otros asuntos, como los vetos parlamentarios y el bloqueo de la renovación de la cúpula de RTVE. "Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar de esos temas, pero cuando nos citemos para ello", ha afirmado el secretario general de la formación encabezada por Rivera.

Todo un cruce de declaraciones que ha ido in crescendo. "No nos han hablado de cuál es su modelo de ley. No sabemos cuál es su propuesta. Nos ha sorprendido que nos hayan dicho que la reforma de la LOREG no es una prioridad para ellos", ha recalcado Villegas, que ha insistido en que el PSOE pone "excusas" para no abordar la reforma. "A nosotros nos sorprende que un partido como Ciudadanos, que bloquea todas las iniciativas de contenido social, esté más preocupado en reformas para incrementar su número de escaños", ha respondido Robles.

La reunión de este miércoles se ha producido después de que Podemos y Ciudadanos hicieran ya lo propio el jueves pasado. Los equipos de Pablo Iglesias y Albert Rivera salieron muy optimistas de esa cita por la buena sintonía y optaron, a continuación, por colocar la pelota en el tejado de Ferraz. Los socialistas se han mostrado reacios a abordar una reforma del sistema fuera de la subcomisión y sin el PP. Pero Podemos y Ciudadanos denuncian que el bipartidismo utiliza ese órgano como excusa para frenar los cambios legislativos. Por ello, según fuentes de la dirección de la cuarta fuerza política del país, esta ronda de encuentros con el resto de formaciones se planteó para dar un "impulso político" a este debate y para colocarlo en primera línea. Una vez logrado, el objetivo es presionar al PSOE para que se sume. Aunque, de momento, sin éxito.