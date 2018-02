Catalá, a Ciudadanos: “Vaya socios que tenemos, con los que no vamos a ninguna parte”

El ministro de Justicia en su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados. Jaime Villanueva FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado una muestra en la sesión de control al Gobierno del mal momento que atraviesan las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, después de las buenas perspectivas que dan las encuestas al partido de Albert Rivera a costa del de Mariano Rajoy. Catalá ha reprochado al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes: "Vaya socios que tenemos, con los que no vamos a ninguna parte".

La disputa entre Prendes y Catalá respondía a una pregunta sobre la despolitización de la justicia. El partido de Rivera abandonó recientemente la negociación del pacto por la justicia tras constatar que no incluiría una reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recoge el pacto de investidura que firmó con el PP. Catalá ha criticado a Ciudadanos por sus cambios de posición y ha afirmado que el Gobierno ya no tiene claro quiénes son sus socios.

No ha sido el único frente de la refriega entre Ciudadanos y el PP. En el cuerpo a cuerpo entre Juan Carlos Girauta y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el portavoz de Ciudadanos ha buscado subrayar las contradicciones del PP a cuenta del Partido Nacionalista Vasco, formación que salvó los presupuestos del pasado ejercicio y que ahora los mantiene bloqueados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Sáenz de Santamaría ha contraatacado pidiendo cuentas a Ciudadanos por apoyar una iniciativa del PNV para rebajar la ley de seguridad ciudadana y por su abstención que propició la tramitación de la derogación de la prisión permanente revisable. Girauta, que ha hurgado en el Concierto y el Cupo vascos, le había pedido al PP que aclarara si se iba a posicionar del lado de Ciudadanos contra “el Plan Ibarretxe 2", en relación a la propuesta de referéndum del PNV.

En los pasillos del Congreso, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo ha arremetido contra Ciudadanos después de los choques producidos en la sesión de control al Gobierno. Martínez Maillo ha asegurado que “el líder de Ciudadanos, más que el socio del PP parece el líder de la oposición”. “Como siempre, Ciudadanos está tensando la cuerda excesivamente y siempre plantea escenarios de división y ruptura que no proceden en estos momentos”, ha lamentado.

Según ha señalado, “ese discurso duro, impostado y exagerado” no beneficia al clima de convivencia. El coordinador general del PP ha pedido a Rivera que reflexione y que “por encima de sus intereses personales, particulares y, sobre todo, partidistas no piense tanto en las urnas”. “Ciudadanos está deseando votar y ahora no hay elecciones”, ha reprochado. Martínez Maillo ha insistido en que España “necesita que haya Gobierno y que se tomen medidas para el beneficio del conjunto de los ciudadanos”.

Previamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que su formación trabaje para consolidar el progreso que vive Euskadi tras la derrota de ETA y evite las polémicas sobre la idoneidad del jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), quien en unas recientes declaraciones situó al partido jetzale en el bando de "los malos". Rajoy ha tratado de reducir el episodio a una fe de erratas, mientras Esteban ha hurgado en "los desaguisados" del jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, "dos veces condenado por torturas e indultado" por el Gobierno del PP.

Rajoy también ha cruzado reproches con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por el acuerdo firmado entre los ministerios de Educación y Defensa para reforzar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Corona. Rufián ha comparado la medida con el adoctrinamiento de las normas de la escuela pública de 1939. En la réplica, Rajoy le ha recordado que ese acuerdo se apoya en la ley de Defensa Nacional de 2005, aprobada por el Gobierno socialista con el apoyo de ERC y en la ley de Educación de 2006, que también contó con el voto favorable de su formación.

El PSOE ha centrado sus objetivos en los efectos de la reforma laboral con hasta cinco preguntas. Rajoy ha contestado la formulada por Margarita Robles. Según ha asegurado, la creación de empleo ha sido su máxima prioridad y ha atribuido los resultados a "la nueva política económica, las reformas estructurales y a unas cuentas públicas saneadas". La portavoz socialista le ha recordado que el 15% de los asalariados está en riesgo de pobreza, una cifra que se incrementa en las mujeres y en los jóvenes. "Despierte y tenga sensibilidad con las personas que no pueden llegar a fin de mes, acabe con reforma laboral", le ha recriminado. Rajoy ha asegurado que no sabía si estaba haciendo oposición al anterior presidente del Gobierno: "La situacion es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban", ha replicado.