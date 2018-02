Mireia Boya dice en el Supremo que su intención era una declaración real de independencia

La diputada de la CUP Mireia Boya. FOTO: Uly Martín/ VÍDEO: ATLAS

La expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que la intención de ella y su grupo cuando el 27 de octubre se votó la declaración unilateral de independencia es que esta tuviera un efecto real y efectivo porque ese era el mandato de sus bases, aunque la aplicación del artículo 155 lo hizo imposible. Boya ha comparecido ante el juez Pablo Llarena como investigada por su actuación durante el procés. Ni la Fiscalía ni la acusación popular ejercida por el partido Vox han pedido medidas cautelares contra ella.

Boya ha declarado ante Llarena durante alrededor de una hora y cuarto. Ha rechazado contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular ejercida por Vox y solo ha respondido al juez y a su abogado. A preguntas del magistrado, ha asegurado que nunca ha participado en el Comité Estratégico (que la Fiscalía y el juez consideran que estaba integrado por los principales líderes independentistas) y que no tuvo constancia de la existencia del documento Enfocats (considerado por Llarena la hoja de ruta del procés) hasta que lo leyó en un atestado de la Guardia Civil. Además, ha afirmado que ese documento no responde a la forma de hacer y de pensar de la CUP, que no comparte las estructuras jerárquicas que fija Enfocats. Una vez fuera del tribunal, Boya ha explicado a los medios de comunicación que el Enfocats establece una "dirección clandestina encerrada en un despacho al margen de los ciudadanos".

Ante el juez y los fiscales, Boya ha defendido también las movilizaciones que se llevaron a cabo durante los meses de septiembre y octubre. Según fuentes presentes en la comparecencia, la exdiputada ha sostenido que los manifestantes siempre fueron pacíficos y que ella acudió porque eran movilizaciones por una causa que considera justa. Según ha asegurado, los únicos que ejercieron violencia fueron la Guardia Civil y la Policía y ha recordado ante el juez que el día 20 de septiembre, agentes "intentaron asaltar la sede de la CUP", en referencia a la presencia de policías durante aquella jornada a las puertas de la sede a la espera de una orden judicial de registro que nunca llegó. Fuera del Supremo, Boya ha lamentado que mientras a líderes independentistas se les imputan delitos que pueden acarrear condenas de 30 años, a los agentes "no se les quiere investigar".

Dentro de la sala, la exdiputada ha explicado que fue a votar el 1 de octubre y se concentró durante tres horas ante su colegio electoral para impedir que fuera cerrado. Finalmente, fue clausurado por agentes de los Mossos, pero "sin heridos ni violencia", ha explicado Boya para intentar comparar la actuación de la policía autonómica con la estatal.

A la salida del tribunal, donde ha sido recibida entre aplausos y vítores por un centenar de simpatizantes de la CUP, la exdiputada ha afirmado que ha acudido al Supremo para explicar que las actuaciones impulsadas desde el Parlament en la anterior legislatura obedecen a un "proceso democrático" y que el 80% de los catalanes querían hacer un referéndum. También ha afirmado que la declaración de independencia del 27 de octubre "se vio truncada por el golpe de Estado que supuso la aplicación del artículo 155". La exdirigente de la CUP ha hecho también un llamamiento al "diálogo" para resolver lo que calificó de "conflicto político". "No es en la justicia donde vamos a encontrar la solución", ha afirmado. Boya ha explicado que el juez Llarena no le ha preguntado si acata la Constitución, a la que, ante los medios de comunicación a la salida del tribunal, ha tildado de "muro".

Boya ha sido el primer miembro de la CUP citado por el juez que investiga por rebelión, sedición y malversación a los líderes independentistas catalanes. La declaración de su compañera Ana Gabriel, que en principio estaba prevista también para este miércoles, se ha retrasado una semana a petición de su abogado.

La declaración de Boya es la primera de la nueva tanda de comparecencias de investigados fijada por Llarena después de que el pasado 22 de diciembre imputara los seis únicos miembros que quedaban por imputar del comité estratégico definido en el EnfoCATs. Junto a Boya y Gabriel, Llarena imputó al presidente y a la coordinadora general del PDeCAT, Artur Mas y Marta Pascal; a la número dos de ERC, Marta Rovira; y a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras. El juez basó su decisión en un informe de la Guardia Civil en el que se señala que todos ellos habrían formado parte del comité estratégico para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Rovira, Mas, Pascal y Lloveras declararán la próxima semana.