“Uno de los efectos más graves del ‘procés’ es su capacidad destructiva”

“El unilateralismo, como enfermedad infantil del independentismo, ha hecho saltar todo por los aires. Se ha tirado por la borda el capital político y social del catalanismo inclusivo que se construyó durante los últimos 40 años”. El análisis de la crisis catalana de Joan Coscubiela (Barcelona, 1954) y sus posibles soluciones es descorazonador. El exportavoz de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament (2015-2017), donde el 7 de septiembre levantó de sus asientos a diputados de Ciudadanos, PSC y PP por su defensa de los derechos de la minoría parlamentaria y su denuncia de la vulneración de la legalidad por parte del secesionismo, lamenta que uno de los “efectos colaterales más graves” del procés sea “su inmensa capacidad destructiva”. “Ha generado fractura en la sociedad, ha destruido el marco político catalán, y ahora poco a poco esa capacidad destructiva que estaba en la periferia del procés se va a acercando a su núcleo. Y terminará implosionando en el propio núcleo del movimiento independentista”, pronostica ante las diferencias cada vez menos escondidas entre ERC y Junts per Catalunya y entre Òmnium y la ANC.

Coscubiela aborda en el libro Empantanados (Ediciones Península) el estancamiento, que trasciende la política y lo contamina todo, de los últimos meses en Cataluña. “Lo estamos porque mucha gente ha renunciado a hacer política, como Rajoy durante muchos años. El PP ha hecho de su renuncia a hacer política en Cataluña su manera de captar votos en España. Durante mucho tiempo eso le ha dado una muy alta rentabilidad electoral, sin olvidar la irresponsabilidad de los dirigentes independentistas”, sostiene quien también desempeñó el cargo de secretario general de CC OO de Cataluña (1995-2008) y fue diputado en el Congreso por ICV (2011-2015).

El exparlamentario no comparte la “astucia” con la que el independentismo forjó su relato “desde la ficción hasta convertirse en un engaño” ni entiende el empecinamiento de Carles Puigdemont en ser president pese a su huida a Bélgica: “Es incomprensible, desde un punto de vista de interés partidario sin duda no ayuda al independentismo”.

Contrario a lo que califica como “judicialización del conflicto” y a la prisión provisional de los dirigentes independentistas como Oriol Junqueras, Coscubiela afirma que “no hay cosa peor para encontrar una solución que descabezar a los dirigentes de una parte porque entonces no hay interlocución”. “Si alguien cree que imputando o encarcelando a los dirigentes independentistas el tema se resuelve, se equivoca radicalmente. No solo no se resuelve sino que se complica”, insiste tras aseverar que el procés “va a dejar heridas sin cicatrizar durante más de una generación”.

“Gran partidario y convencido” del referéndum pactado, legal y con garantías como solución a la crisis catalana, Coscubiela advierte de que “es tal el desastre” que hoy por hoy no se dan las condiciones para posibles remedios como el derecho a decidir o una reforma constitucional. “No hay soluciones mágicas. La solución que fue posible hasta hace un tiempo ahora no lo es. Hemos caído al pozo y salir de él será difícil y lento. Y solo se saldrá pactando el desacuerdo”, sentencia.

El referente de ICV no esconde su desacuerdo con la ruptura del partido de Ada Colau del pacto de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. “Fue un error mayúsculo, un tiro en el pie con consecuencias importantes para la ciudadanía y también para la propia coalición de Barcelona En Comú”. “Igual responde no tanto a un error como a una opción, el intento de hacer política catalana desde la ciudad estado de Barcelona sin tener en cuenta nada más”, apostilla.