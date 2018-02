El juez pide al CNI datos sobre sus tratos con el experto informático de la Púnica

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha dado orden de reclamar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) información sobre la relación que mantuvo durante los años 2013 y 2014 con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en el caso Púnica por el cobro supuestamente irregular de sus trabajos para mejorar la reputación en Internet de numerosos cargos públicos del PP. El magistrado accede así a la petición que el propio De Pedro hizo el pasado 22 de diciembre y que reiteró el pasado 1 de febrero, para demostrar que buena parte de los 80.000 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su domicilio cuando fue detenido en octubre de 2014 procede, precisamente, de pagos efectuados por el servicio secreto por trabajos que había realizado para contrarrestar la campañas contrarias a la imagen de España en las redes sociales.

El juez pide, en concreto, que el CNI certifique si De Pedro visitó sus instalaciones centrales en Madrid en esos dos años y cuándo concretamente, así como los supuestos trabajos que una de las mercantiles del informático, Eico Online Comunicación SL, hizo para los servicios secretos “bien directamente, bien bajo supervisión” en el mismo periodo. También reclama información sobre las “cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó” al presunto integrante de la trama y a su mercantil.

No es la primera vez que De Pedro pide a la Audiencia Nacional que el CNI informe sobre sus trabajos para ellos. La última vez, en mayo del año pasado, cuando reclamó que se incorporasen a la causa el contenido de los 25 mensajes SMS y 12 llamadas de teléfono que intercambió con integrantes de los servicios secretos hasta pocos días antes de su detención en octubre de 2014. El experto informático aseguraba que dichas comunicaciones –que fueron interceptadas por la Guardia Civil durante la investigación del caso Púnica pero que no fueron incorporadas a la causa- demuestran que trabajaba para el CNI cuando fue arrestado.

Era la tercera vez que De Pedro pedía que se incorporasen estas comunicaciones a la causa. Ya lo hizo en el verano de 2016, aunque entonces su petición no fue aceptada porque no identificó quiénes eran sus interlocutores. Lo volvió a pedir en diciembre de ese mismo año, indicando entonces que se trataba de contactos con integrantes del servicio secreto, pero no obtuvo respuesta. Tampoco lo consiguió con la petición del pasado mes de mayo. Los supuestos contactos con el CNI se desarrollan entre el 1 de julio de 2014, el día en el que se inició la intervención de su teléfono por orden judicial, y el 8 de octubre de ese mismo año, poco más de dos semanas antes de que fuera detenido.

La defensa de De Pedro ha justificado su insistencia en pedir la información sobre dichas llamadas en que con las mismas se demostraría que los trabajos que hizo para mejorar la imagen en Internet de políticos de cargos públicos de Madrid, Valencia, Murcia y León eran absolutamente legales y que, de hecho, y su "alta profesionalidad" llevó al CNI a contratar sus servicios. Según fuentes de su defensa, los servicios de inteligencia españoles le encargaron trabajos de contranarrativas a los mensajes lanzados en las redes sociales contra España por diversos colectivos radicales, entre ellos yihadistas e independentistas catalanes y vascos.