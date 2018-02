Tres de las ocho patrulleras de Interior en Mauritania y Senegal no funcionan

El despliegue de medios humanos y técnicos que el Ministerio del Interior mantiene en Senegal y Mauritania para que sirvan de muro de contención a la inmigración hace aguas. Pese a los 135 millones de euros que Interior lleva gastados en ambos países desde 2006 para dotarles de embarcaciones, helicóptero, avión y unidades terrestres de policía y guardia civil, la visita oficial del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha topado con un rosario de aparatos estropeados a la espera de ser reparados.

Según confirman el Ministerio, y adelantaba este martes la cadena Ser, al menos tres de las ocho patrulleras que funcionaban en ambos países (cuatro en cada uno) han dejado de estar activas hace tiempo por algún tipo de avería: "Las reparaciones de las embarcaciones no son inmediatas porque hay que enviar a los técnicos e ingenieros desde España", aseguran fuentes de Interior. Dos de las patrulleras rotas estarían en Mauritania y una en Senegal. No obstante, según las mismas fuentes, "no afecta al control marítimo de esas costas porque se continúan realizando las mismas labores ya que nunca trabajan todas las embarcaciones al mismo tiempo por una cuestión de personal".

Según el tipo de embarcación, "de altura o media", requieren entre 16 y seis tripulantes. En Mauritania hay un despliegue de 29 guardias civiles (en turnos de nueve meses) y de cinco policías que conforman grupos mixtos con agentes locales. De hecho, lo normal es que una pareja de guardias civiles acompañe a la tripulación local en cada una de las patrulleras, ya que legalmente y según los acuerdos alcanzados no pueden tripular solos los españoles.

Situación en Mauritania

"Hay cuatro embarcaciones, dos pertenecen a la Guardia Civil y otras dos fueron donadas por España a las autoridades mauritanas. Actualmente, de las dos patrulleras de la Guardia Civil, una tiene que pasar la inspección técnica de barcos programada obligatoria, trámite que pasará el día 13 de febrero; y la otra está averiada y previsto que comience a arreglarse cuando terminen con la otra. Ambas está previsto que estén operativas durante el mes de marzo. El helicóptero está operativo", aseguran fuentes de la Guardia Civil. "El patrullaje marítimo se está realizando con normalidad puesto que se están utilizando los medios donados por España y se sale a patrullar de forma conjunta, como habitualmente. Hay que tener en cuenta que no salen todos los días todas las patrulleras a navegar, lo que se hace es que se van rotando para alargar su vida útil. Por tanto, el servicio se sigue prestando", añaden las mismas fuentes.

Situación en Senegal

En el caso de Senegal, la avería de la una de las patrulleras ha reducido el destacamento de la Guardia Civil a ocho agentes, aunque se espera que se complete el destacamento cuando esté reparada y se pueda restaurar el servicio, según señalan fuentes del Instituto Armado. Como en Mauritania, también existen desde 2006 "patrullas conjuntas", cuyo convenio de colaboración se renueva cada año.

Según fuentes de la Guardia Civil, "hay 4 embarcaciones, dos del Instituto Armado y otras dos donadas a las autoridades senegalesas; de las dos de Guardia Civil, una no está operativa por un problema de trasmisiones para el que está previsto que se desplace una empresa española hasta Senegal a solucionarlo. La otra está operativa prestando servicio". Y, "al igual que en Mauritania, el servicio se está realizando con la patrullera de la Guardia Civil y las otras dos donadas sin incidencias reseñables", añaden.

España donó en 2007 otras dos patrulleras para la policía y gendarmería senegalesas. Además, oficiales senegaleses participan desde entonces, en turnos de dos meses, en el Centro Regional de Canarias (CCRC) y es la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) la que cubre los gastos de su alojamiento y dietas. La inversión anual de Interior en los operativos desplegados en el país es de tres millones de euros en total, ya que otras muchas actuaciones y ayudas para que ese país africano siga resistiendo la presión migratoria parten de proyectos e instituciones europeas como Frontex.

Sellar esa frontera ha supuesto, por tanto, una inversión económica que se mantiene hoy —con 10 millones anuales para Mauritania y tres para Senegal, procedentes del presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad—, y también como la creación de cuerpos específicos de Policía y Guardia Civil en la zona que continúan trabajando allí en colaboración con las policías de ambos países, al parecer, con bastantes dificultades técnicas.

En el momento en el que esté operativa la otra patrullera se mandará el resto de la dotación prevista para realizar el servicio.