El PP rehúye el debate sucesorio para evitar el debilitamiento de Rajoy

El PP ha eludido el debate sobre si Mariano Rajoy repetirá como candidato para evitar una crisis de consecuencias imprevisibles. El 62% de los votantes del partido y el 85% de los españoles cree que el presidente debe dejar paso a un nuevo líder, según Metroscopia. No obstante, ninguno de los presidentes regionales convocados este lunes por Rajoy para debatir sobre financiación autonómica o política del agua planteó en esa cita la necesidad de renovar los liderazgos del partido. La formación intenta evitar así que la apertura del debate sucesorio debilite a su líder frente al reto independentista y al PP frente a Ciudadanos.

"No sé si el problema del PP es Rajoy o no, al final todos en la vida nos acabamos cansando, pero uno de nuestros pilares básicos ahora es aferrarnos a los elementos de unidad y de cohesión", argumentó uno de los líderes regionales a los que el presidente citó este lunes en Madrid para un almuerzo de trabajo en el que buscó un discurso común sobre la financiación autonómica y la política del agua. "Si Rajoy para algunos no es la solución, pues muy bien, pero ahora es el presidente del Gobierno y no hay por qué cuestionarle", añadió sobre el deseo expreso del líder de apurar la legislatura hasta 2020. "Tenemos que ser inteligentes", pidió sobre el auge de Ciudadanos. "Otra cosa es que cuando llegue el momento, si él toma la decisión, hagamos lo que tenemos que hacer", reflexionó. "Somos un partido ordenado".

El sondeo de Metroscopia para EL PAÍS provocó una gran inquietud entre los parlamentarios del PP. La coincidencia del auge de Ciudadanos con el desgaste de la figura de Rajoy alimenta una tormenta perfecta en contra de los intereses del partido que sostiene al Gobierno. Aunque en privado casi nadie en esta formación da ya por seguro que el líder quiera presentarse por sexta vez a la presidencia, sus consejeros coinciden en describir su liderazgo como un freno contra las luchas de poder internas. También se señala la inconveniencia de poner en duda el futuro de Rajoy justo cuando se pide a los partidos de la oposición que le apoyen frente al desafío independentista en Cataluña. En consecuencia, los líderes del partido han cerrado filas para intentar evitar una crisis.

La decena de cargos consultados por este diario argumentaron que queda suficiente tiempo para que el PP y Rajoy reaccionen antes de los dos periodos electorales que les competen directamente: las elecciones andaluzas, locales, regionales y europeas de 2019; y las generales de 2020. Pero ninguno escondió su preocupación.

Puntos clave de la reunión del PP Mariano Rajoy abordó con los presidentes regionales de su partido y los integrantes de la dirección nacional los siguientes puntos. Financiación autonómica y pacto del agua. El PP le trasladará al PSOE una propuesta sobre estos dos asuntos para firmar un pacto nacional.



Reforma electoral. Los consejeros de Rajoy renovarán el modelo que ya plantearon en 2010 para que siempre gobierne la lista municipal más votada.



Presupuestos de 2018. El presidente mostró su confianza en repetir la alianza de 2017 con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Conferencia de presidentes. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría repasó los cumplimientos de los acuerdos alcanzados en 2017.

"Está claro que este tipo de noticias condicionan, y que lo hace claramente en negativo", dijo uno de los presidentes autonómicos del PP. "Estamos demasiado lejos de la meta como para adivinar resultados", matizó.

"Queda mucho partido, aunque el dato es muy llamativo", coincidió otro líder regional de una comunidad del máximo interés estratégico para el PP.

Distintos líderes regionales mencionaron "de forma suave" la necesidad de que el Gobierno recupere la iniciativa política, en una referencia implícita a Ciudadanos. Ocurrió durante las cuatro horas de reunión convocada por Rajoy en Génova, a la que también asistieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y los vicesecretarios Javier Maroto, Javier Arenas, Pablo Casado y Andrea Levy.

Se habló, sobre todo, de financiación autonómica. También se debatió sobre política del agua. Y ninguno de los asistentes planteó la necesidad de que el PP renueve sus liderazgos para el próximo ciclo electoral, según fuentes presentes en la cita. Así, nadie discutirá a Rajoy si finalmente decide volver a presentarse. Y ese es su deseo "a fecha de hoy".

"La reunión ha reflejado la unión del partido entorno al liderazgo de Mariano Rajoy", resumió Martínez-Maillo. "Tiene no solamente el cariño sino todo el apoyo de todos los lideres autonómicos y así se ha demostrado hoy", añadió. Y sobre ese 85% de españoles que piden un cambio de líder, comentó: "El único test que completamos, el único test que podemos valorar, el test que nos vale, es el de las urnas".

Apoyo al presidente

Los apoyos en público a Rajoy se fueron sumando a lo largo de la tarde. "El presidente ha hecho mucho, tenemos que recordar cómo estaba la situación del país cuando llegó en 2011 y cómo está ahora, además de sus planteamientos de futuro", argumentó Fernando López Miras, presidente de Murcia. "Sigue siendo un activo", añadió. Y apostó: "Debería ser el candidato en las generales".

"Es buen momento hoy para darle apoyo al presidente Rajoy, que está luchando por el interés general de España", opinó el exministro Alfonso Alonso, presidente del PP de Euskadi.

"Si hay quienes perdiendo elecciones se vuelven a presentar, ¿cómo no se va a volver a presentar quien las ha ganado?", se preguntó antes de la cita José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura. "Los mirlos blancos siempre han existido, el problema es que nunca hay certeza sobre su resultado".