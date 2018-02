La pelota para renovar RTVE vuelve a los grupos parlamentarios

La falta de acuerdo entre los partidos para renovar la cúpula directiva de RTVE ha dado un paso más hacia el callejón sin salida. La sesión conjunta de la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, reunida este lunes para tomar una decisión tras el informe de los letrados que sugiere volver a aplicar la ley aprobada por el PP en 2012, se ha cerrado sin consenso para alcanzar un acuerdo y con la decisión de pasar la pelota a los grupos parlamentarios para que hagan una propuesta.

El PP se ha mostrado partidario de aplicar el modelo que aprobó en 2012, con la mayoría de dos tercios, mientras que Ciudadanos y Podemos se ha atrincherado la propuesta que aprobó la oposición de realizar un concurso público. El PSOE ha postulado una opción intermedia, la que propone que la elección se realice por la nueva ley aprobada hace tres meses (con dos tercios en primera votación o una mayoría absoluta con el apoyo de cuatro fuerzas políticas), a se ha sumado Unidos Podemos como mal menor.

Tras la reunión, Unidos Podemos, a través de Noelia Vera, ha presentado la alternativa que consiste en elegir el consejo por la ley de 2017 y crear una subcomisión para desarrollar el concurso. Ciudadanos solo se ha sumado a la segunda parte. Su representante, Guillermo Díaz, ha asegurado que en los tres meses de plazo marcado por la nueva ley para poner en marcha el concurso, Ciudadanos llegó a presentar dos propuestas para hacer una normativa para el concurso público y Podemos una. Sin embargo, ha mantenido, “ni PP ni PSOE respondieron en ningún momento ni tampoco aportaron ninguna: su actitud ha sido de bloqueo permanente”.

Esa situación creada, según Ciudadanos, era la que PP y PSOE consideraban propicia: el plazo había expirado y era urgente cambiar el consejo de administración dejando el concurso público para dentro de unos años. “Nosotros no vamos a participar de la pantomima de los dos viejos partidos”, ha remarcado Díaz, que ha acusado a estas formaciones de incumplir la ley que aprobaron. El partido de Rivera, como alternativa a “un mal final del proceso”, apoya la creación de la subcomisión propuesta por Unidos Podemos, aunque no la elección del consejo por la ley vigente. “No queremos ser partícipes de un fraude de ley”, ha concluido.

Sin embargo, el PSOE ha lamentado “muy profundamente que por las maniobras del PP y Ciudadanos” se haya podido cumplir el mandato legal de la renovación del consejo de administración. Margarita Robles ha responsabilizado a ambos partidos de la situación de bloqueo de la ley que impulsó en su día el PSOE. Según Robles, la ley establecía un concurso público y, si en el plazo de 31 de diciembre no se había aprobado, poder actuar y proceder a la renovación con arreglo a lo que proponía la propia ley. “El PP propone volver a la legislación anterior con el pretexto de no aplicar la ley vigente y que continúa el actual consejo de administración, que se está caracterizando por la absoluta manipulación informativa”, ha subrayado Robles. “Ciudadanos, sacando a relucir permanentemente el concurso fuera de plazo, está amparando la posición del PP y hacer que no se pueda proceder a la renovación que por sanidad democrática es urgente”, ha señalado. Para Robles, la parálisis es “una situación que viene bien para los intereses informativos de ambos”.

La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, que se reunirá este jueves con los portavoces de los grupos parlamentarios, les pedirá un esfuerzo para lograr un acuerdo, al considerar que una ley que se ha originado en el consenso no puede cerrarse con un disenso. La propuesta que alcancen los grupos volverá a la Mesa conjunta.

La compleja redacción de la ley aprobada el pasado septiembre da lugar a diferentes interpretaciones sobre el “procedimiento” a seguir para la elección del presidente de RTVE en caso de que no se ponga en marcha el concurso público. Los letrados de la Cámara baja consideran que el régimen vigente es de la ley anterior, aprobada en 2012, cuando del PP gozaba de una cómoda mayoría absoluta en el Congreso. Pero esta norma fue declarada parcialmente inconstitucional el pasado diciembre, un elemento que contribuye a enmarañar aún más la ya de por sí intrincada interpretación de la ley.

Entre las reformas que introdujo el PP en 2012 el Constitucional tumbó la que dejaba fuera del consejo de administración a los dos miembros que debían proponer por los sindicatos más representativos (UGT y CC OO). De paso, el PP redujo de doce a nueve el número de miembros del consejo. La reforma de 2017 ha vuelto a modificar la composición del órgano de gestión de RTVE, que a partir de ahora estará compuesto por diez vocales, uno de los cuales será nombrado presidente de la corporación y asumirá las labores ejecutivas.

El informe jurídico solicitado por el Congreso aconsejaba designar a la cúpula directiva de RTVE conforme a la ley modificada por el PP, mediante real decreto, en 2012, según la cual el el caso de que el presidente de la radio y la televisión pública no obtuviera el respaldo de dos tercios de los diputados, en una segunda votación sería suficiente la mayoría absoluta.

Con este cambio, el PP no solo desbloqueaba el relevo en RTVE sino que conseguía nombrar al frente de RTVE a un presidente solo con sus votos y sin necesidad de consensuarlo con ningún otro partido.

Las discrepancias entre los grupos parlamentarios han impedido que los candidatos sean elegidos mediante concurso público. Esta fórmula ha sido defendida hasta el final por Ciudadanos y Podemos, que acusan a PP y PSOE se actuar de manera coordinada para eludir la designación mediante este mecanismo.

Ciudadanos sostiene que el bipartidismo (en referencia a PP y PSOE) no quiere sacar “las zarpas” de la televisión pública y Podemos considera una “vergüenza” que se vuelva a elegir al presidente de RTVE por él método del “dedazo”.