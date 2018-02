La huelga feminista del 8 de marzo calienta motores en Madrid

La Comisión 8M de Madrid, que agrupa a distintos colectivos feministas, ha celebrado una fiesta en Madrid para presentar la huelga feminista del próximo 8 de marzo con la que quieren "'desbordar" la ciudad. El evento -que ha bautizado como el eventazo- ha contado con la participación de colectivos como Las Kellys, Las Espartanas o Madres contra la droga, entre otros. También han asistido para apoyar la convocatoria periodistas como Pepa Bueno, Rosa Montero, Belén Gópegui o Cristina Fallarás y las artistas Rozalén, Amparanoia y Alicia Ramos han tocado en directo.

Como han explicado las portavoces del movimiento, se trata de una huelga que pretende ser no solamente laboral sino también de consumo, de estudio y de cuidados. "No es una huelga sólo laboral sino que desborda el concepto de huelga tradicional, para empezar, cuestionando qué es lo laboral. Las mujeres tenemos no solamente trabajos reglados sino también trabajos muy precarizados, trabajamos en casa y tenemos dobles y triples jornadas. También estamos impulsando otros tipos de huelga que son la huelga de consumo, la huelga estudiantil y la huelga de cuidados", según ha explicado Irene Cadena, una de las portavoces del movimiento.

Además de la huelga, que ha recibido el apoyo de algunos sindicatos que han convocado paros parciales o totales, la comisión organiza una manifestación con un recorrido de seis kilómetros con con la que aspiran a medir el seguimiento de la huelga.

El eventazo se ha organizado en la Nave Terneras, junto al Matadero de Madrid, para difundir la convocatoria y recibir el apoyo de artistas, periodistas y otras personalidades. Como ha explicado Julia Risco, una de las promotoras, la programación del evento ha tenido que ampliarse hasta seis horas para incluir las actuaciones en directo de más artistas de las que inicialmente se plantearon.

"Somos muchas, se ha desbordado y hemos tenido que ampliar el sonido para que nadie se quede sin escucharlo", ha asegurado Risco, que ha hecho un llamamiento a "organizarse" para que la huelga alcance a todas las mujeres. "Esto es un proceso que no acaba el 8 de marzo. La huelga es una herramienta para que el día 9 se hagan posibles la cantidad de demandas que tenemos", ha añadido.