Rajoy reclama a sus barones unidad frente a Ciudadanos y más apoyo al Gobierno

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, quiere volver las tornas. El malestar en su partido, principalmente en el ámbito territorial, por lo que consideran una ausencia de nervio y de iniciativa en el Gobierno que les perjudica para las elecciones municipales y autonómicas de 2019, va a tener como réplica exigencias de Rajoy a los suyos. “Más unidad, más cohesión, más lealtad en torno al liderazgo de Mariano Rajoy”, según adelantan fuentes de la dirección nacional. Así se transmitirá en la reunión que ha convocado Rajoy para este lunes con un formato fuera de las reuniones ordinarias. No se trata de qué es lo que tiene que hacer el Gobierno sino de lo que del partido “debe hacer por el Gobierno, que es defender sus acciones por todo el territorio nacional”, explican estas fuentes.

Tanto las críticas de los dirigentes territoriales, como la respuesta que dará Rajoy, tienen origen en el avance de Ciudadanos. No hay orden del día para la reunión; los temas estarán abiertos para que no haya restricciones. Hace un mes, el PP convocó a su directiva nacional de urgencia, pero no hubo debate sobre el fracaso del PP en las elecciones catalanas. Rajoy ofreció hasta en tres ocasiones que alguno de los asistentes tomara la palabra. Nadie lo hizo. La dirección nacional constató luego con desagrado que las quejas por la falta de iniciativa del Gobierno, o por la inacción frente a Ciudadanos, aparecieron en medios de comunicación.

Sin críticas

En su descargo distintos miembros de ese órgano señalan que el discurso de Rajoy fue disuasorio a intervenciones heterodoxas, ya que no hubo autocrítica, sino que elogió la actuación del Gobierno en Cataluña y atribuyó al partido que las cosas hubieran ido mal. A la reunión de este lunes están convocados los cinco presidentes autonómicos; los presidentes regionales del partido; la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la secretaria General, María Dolores de Cospedal; el coordinador general, Fernando Martínez Maíllo; y los vicesecretarios Javier Maroto, Javier Arenas, Pablo Casado y Andrea Levy.

Nadie esconde que la cita intenta tapar las grietas abiertas en un partido caracterizado por su granítica unidad. Pero también habrá mensaje de confianza en que remontarán y dejarán atrás a Ciudadanos, con cohesión y trabajo porque “queda un año largo para las elecciones”, argumentan las fuentes consultadas.