Dos años de cárcel para el ‘ertzaina’ que golpeó con la porra a una senadora de Amaiur

El ertzaina acusado de golpear con la porra a la senadora de Amaiur Amalur Mendizabal, a quien causó lesiones en la cabeza durante unos incidentes ocurridos en Hernani (Gipuzkoa) en una manifestación en 2013, ha sido condenado por la Audiencia de Gipuzkoa a dos años de prisión y a indemnizar a la víctima con 3.600 euros.

La senadora de Amaiur presentó en los juzgados de San Sebastián una denuncia por "los porrazos" que recibió en la cabeza por parte de un agente de la Ertzaintza durante una protesta contra las detenciones de 18 miembros de Herrira. Mendizabal recibió ocho puntos de sutura como consecuencia de los golpes recibidos por el ertzaina.

La denunciante presentó en el juzgado unas imágenes que han sido determinantes en la resolución de este caso. La Audiencia guipuzcoana sostiene en la sentencia que el agente, condenado por un delito de lesiones, levanta y baja la porra en cuatro ocasiones, tras lo cual Mendizabal, que se hallaba en primera fila y había mostrado antes sus credenciales de senadora a los policías, cae al suelo bocarriba y posteriormente se ve como "sangra abundantemente" de la cabeza.

A la vista de estas grabaciones, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia provincial han considerado probados los hechos y califican la actuación del agente de "injustificada" y "contraria a derecho".

Cuando se produjeron los hechos en 2013, la senadora relató que se encontraba en una concentración en protesta por el registro de la sede de Herrira en Hernani. Explicó que estaba fuera del cordón policial, cuando, en el momento en el que la Guardia Civil iniciaba el abandono del lugar, se produjo una carga de la Ertzaintza, que controlaba el perímetro.

El tribunal recoge en su sentencia que las imágenes que muestran el momento en que el ertzaina golpea a los manifestantes "no son compatibles" con la versión del acusado y coinciden con el testimonio ofrecido por la denunciante, corroborado por varios testigos. "Aunque no veamos el punto exacto donde golpea el agente con la porra, la deducción de que golpeó con ella en la cabeza de la mujer y con ello le produjo la sangre que manaba de su cabeza momentos después, tal como ella declaró, resulta la única conclusión racional", exponen los magistrados en la resolución judicial.

En este caso, los magistrados no declaran probado que las personas concentradas durante la protesta "propinasen ningún empujón a los agentes, ni que los agrediesen de ningún otro modo, ni que golpearan a los escudos que portaban los agentes, ni que intentaran rebasar el cordón policial...", dice la sentencia. "No concurría, por tanto, ningún motivo que justificara la actuación violenta del agente acusado. No estaba justificado que utilizara su porra de ningún modo", añade el fallo.

La Sala, además de condenar al ertzaina a dos años de cárcel, le impone dos años de suspensión como miembro de la Brigada Móvil de la Policía vasca. También condena a la Comunidad Autónoma Vasca como responsable civil subsidiaria al pago de la indemnización impuesta al condenado. La resolución puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.