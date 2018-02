El debate sobre las ‘portavozas’ divide también a los lingüistas

Cuando Irene Montero dijo en el Congreso “portavoces y portavozas” reabrió un debate cíclico sobre el uso del lenguaje como herramienta para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. “¿Por qué no se dejan de tonterías y hablan de temas serios, de brecha salarial o violencia de género?”, se preguntaron ciudadanos y tertulianos. La sociolingüista y catedrática en Filología de la Universidad de Alcalá Mercedes Bengoechea lleva años respondiendo: “Si queremos inclusión absoluta, tenemos que atajar el lenguaje”.

Portavoza, nadie lo discute, es gramaticalmente incorrecto, pero el debate va más allá. “El problema es que el masculino intenta representar a toda la humanidad y el femenino, no. Todo eso no ha surgido de la nada”, reflexiona la catedrática. Como animales simbólicos, sostiene, “toda nuestra concepción del mundo pasa a través del lenguaje”. De mitos y narraciones tan antiguas como que la mujer proviene de la costilla de Adán, surge y se perpetúa la idea de que las mujeres son inferiores al hombre. “Lingüísticamente se nos trata diferente, y no es solo una cosa del castellano, sino de todas las lenguas del mundo, que corresponden a sociedades patriarcales”, explica la sociolingüista.

Eulàlia Lledó, doctora en filología románica por la Universidad de Barcelona y autora, entre otras obras, de un diccionario sobre oficios, cargos y profesiones, recuerda cómo la feminización de algunas profesiones, sobre todo las prestigiosas —jueza, presidenta, arquitecta, médica— generó resistencias. Nadie se escandalizó ni rechistó, sin embargo, cuando el término modisto — “un engendro lingüístico que no tiene ningún sentido”, como no lo tendría periodisto o taxisto—, entró en el diccionario en 1984.

José A. Martínez, catedrático de la Universidad de Oviedo, considera el uso de portavoza un error comunicativo de Montero “fruto de haber interiorizado de forma mecánica la fórmula el desdoble en masculino y femenino”. "Ocurrió lo mismo con 'jóvenes y jóvenas' o 'miembros y miembras'; son confusiones, meteduras de pata y quieren hacerlas buenas convirtiéndolas en bálsamo de fieragrás, diciendo que es bueno para la reivindicación de las mujeres", opina. Pero incluso si hubiese empleado a propósito lo que llama “fuegos artificiales lingüísticos”, cree que habría cometido un error de comunicación, que distrae del contenido de su mensaje. Este filólogo, autor de El lenguaje de género y el género lingüístico sostiene que “el lenguaje del feminismo está en parte fracasado”, porque sus reivindicaciones se quedan en una “jerga” que no llega a la población “por poner filtros de color”.

Hasta que los términos se generalizan a través del uso, no se puede decir que estén incorporados a la lengua y Martínez duda que Montero utilice en su vida cotidiana, fuera del ámbito público y político, expresiones como portavoza. La lengua evoluciona de manera inconsciente, por más que desde instituciones como la UNESCO o la UE se impulsen políticas lingüísticas inclusivas, y los grandes cambios son normalmente inconscientes. Pero Lledó y Bengoechea vienen observando cómo, sobre todos los jóvenes, "ensanchan los límites de la lengua". Como el uso del nosotras para referirse a hombres y mujeres que en las asambleas del 15-M de 2011 generaba sorpresa y burlas y que hoy usan de forma natural, por ejemplo, profesores y profesoras con una amplia mayoría de alumnas. O la alternancia —"hijos y nietas"— que Lledó detectó gratamente en este tuit de Errejón y que "nadie ha recomendado usar". No es sencillo fácil que una lengua cambie, pero las dos creen que se están haciendo avances.

Ya lo dijimos hace un año: asegurar las pensiones de nuestros hijos y nietas pasa por que el PP deje de saquear la hucha de las pensiones y los bancos devuelvan la deuda pendiente que tienen con la ciudadanía. Ojalá algunos pronósticos fueran erróneos. pic.twitter.com/8ow6AufAhD — Íñigo Errejón (@ierrejon) 28 de enero de 2018

“Una lengua carece de contenido”, dice, y el español no es ni machista ni feminista. En eso le da la razón Lledó, que insiste en que “una lengua no es nada; es un corpus de posibilidades y es el uso del lenguaje el que puede ser discriminatorio, vejatorio”. Para Martínez la lengua española “sería terriblemente cansina si siempre tuviésemos que diferenciar entre masculino y femenino”. Bengoechea aclara “que nadie ha dicho que haya que doblar todo el rato”, pero sí "monitorizar, vigilar el lenguaje" para hacerlo inclusivo.

Al argumento de Martínez se suele unir el principio de economía del lenguaje, “una excusa banal” según Lledó, porque antes van las necesidades comunicativas. “Cafelito tiene el doble de sílabas que café”, son la misma bebida y sin embargo, comunican cosas diferentes. Para la lingüista, que recuerda que ya en el Cantar del Mío Cid se decía “mugieres e varones, burgeses e burgesas”, lo importante es visibilizar a las mujeres, mencionarlas para que existan y estén incluidas.

Los argumentos en contra del desdoblamiento son muchos. El catedrático de la Real Académica de la Lengua (RAE) Ignacio Bosque escribió un ensayo en 2012, Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, al que la RAE remite como posición oficial sobre la polémica, se pregunta: "Si la mujer ha de sentirse discriminada al no verse visualizada en cada expresión lingüística relativa a ella, y al parecer falla su conciencia social si no reconoce tal discriminación, ¿cómo establecemos los límites entre lo que su conciencia debe demandarle y el sistema lingüístico que da forma a su propio pensamiento?"

El catedrático de Oviedo cuestiona también la falta de concordancia que genera ese desdoblamiento. "Estamos buscando un nuevo sujeto histórico y no hemos encontrado el modelo perfecto. Bendita sea la inconsistencia y el debate", dice Bengoechea. "Ahora queremos una sociedad más justa, y llegaremos siendo incoherentes e inconsistentes".