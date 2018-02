El Gobierno urge a Torrent a convocar a los partidos para proponer a otro candidato

El Gobierno ha urgido al presidente del Parlament, Roger Torrent, a que convoque a los representantes de todos los partidos catalanes para elegir a un nuevo candidato a la investidura como presidente de Cataluña. Tras conocer el informe de los letrados de la Cámara, que especifica que no ha comenzado a correr el descuento de dos meses que obliga a convocar elecciones si no se forma Govern, el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de que se proponga para la presidencia a un diputado autonómico que cumpla con los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional. Según recuerdan en La Moncloa, Carles Puigdemont no puede ser esa persona porque no cumple con la condición de estar presente en el Parlament para la votación, puesto que está huido en Bruselas (Bélgica) para evitar la acción de la justicia española.

"Imagino que Torrent reunirá a los representantes de los partidos políticos propondrá a un candidato que se mueva dentro de los cauces del Constitucional, que son de sentido común", ha dicho Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno que preside Mariano Rajoy. "Esperemos que lo haga lo antes posible", ha añadido. "Es una cuestión de sentido común que una persona que evade sus deberes con la justicia es imposible que sea presidente de una Comunidad Autónoma", ha argumentado. Y sobre la posibilidad de que Puigdemont sea proclamado presidente honorífico, ha rematado: "Son piruetas sin ninguna base legal ni jurídica, que perturban la credibilidad de las instituciones catalanes. Tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y dejar de hacer el ridículo. Por eso instamos al presidente a que reúne a los grupos parlamentarios y dentro del cauce legal, lo recalcamos, dentro del cauce legal, se elija al presidente efectivo, real, con todas sus funciones".

El informe de los letrados del Parlament deja en manos de Torrent la resolución del limbo jurídico en el que se encuentra sumida la investidura catalana. Como no ha habido una votación de investidura, no puede empezar a correr el plazo de dos meses tras el que es obligatorio convocar elecciones si no hay presidente, argumentan los juristas de la Cámara. En consecuencia, deja en manos de Torrent la decisión de proponer a otro candidato para que se celebre esa votación. No obstante, advierte:si el presidente del Parlament no activa este plazo "en un periodo razonable", se puede "estudiar" la posibilidad de que lo hagan los grupos parlamentarios.

Con ello también se abre la puerta a que los partidos de la oposición intenten forzar una convocatoria electoral. No es la única opción para que eso ocurra. El acuerdo aprobado por el Senado para la activación del artículo 155 recoge que el presidente Mariano Rajoy tiene la potestad de convocar elecciones, como ya hizo a finales de 2017. Sin embargo, el jefe del Gobierno no podría ejercer esa potestad de nuevo hasta finales de 2018, según el estatuto de autonomía de Cataluña.