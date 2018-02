El PSOE insiste en defender el uso del término "portavoza"

El PSOE considera procedente la revisión del lenguaje sexista en el castellano como fórmula de reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. La posición oficial del partido es esta, expresada este viernes por la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, a cuenta de la polémica suscitada porque la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, haya utilizado el término "portavozas". "Las mujeres tenemos todo el derecho del mundo a hacer una revisión del lenguaje que sigue siendo sexista", ha defendido Calvo en comparecencia en Ferraz. "Tenemos derecho a que la revisión del lenguaje sexista nos ayude en la reivindicación de todos y cada uno de nuestros derechos y de la igualdad", ha remachado.

El léxico es un instrumento más de la lucha por la igualdad, defienden en el PSOE. "El lenguaje tendrá que ayudar también a la visibilidad del empoderamiento de las mujeres", ha razonado la exministra de Cultura socialista, convencida de que las mujeres pueden y deben utilizar el idioma para el feminismo. "Las mujeres necesitamos nombrar como consideremos oportuno, y la Academia [la Real Academia de la Lengua] irá depurando", ha afirmado la dirigente del PSOE. La RAE, en su opinión, debería hacer más por acabar con el lenguaje sexista. "Las instituciones deberían tener un impulso propio", ha pedido Calvo.

La secretaria de Igualdad ha lamentado que la controversia surja solo cuando se feminizan los términos del idioma y no cuando se masculinizan. Y ha puesto un ejemplo. "En la Constitución española se dice categóricamente, sin que nadie se haya rasgado las vestiduras, presidente, jefe del Estado, diputado, ministro... Si alguien la leyera pensaría que en este país no hay mujeres".

El debate no es, en su opinión, si la palabra "portavozas" es o no ajustada, porque eso "alimenta a quienes consideran que la igualdad es una cosa que se puede trivializar", sino que el lenguaje tiene que ser inclusivo con las mujeres. "El debate es que lo que no se nombra no existe. Y en el pensamiento es muy fácil colocar siempre el masculino, y no el femenino. Y ese sí es el debate, Y ahí hay un tajo muy importante para achicar sexismo del lenguaje", ha explicado.

La secretaria de Igualdad ha subrayado que la que ella expresaba era la posición oficial del PSOE, aunque algunos compañeros del partido -hombres- hayan evidenciado sus reservas, como el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ayer en una entrevista en TVE. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, sí se mostró a cambio nítidamente a favor de usar el término "portavozas", igual que en su día la exministra socialista Bibiana Aído defendió el de "miembras" como femenino de "miembros".

El secretario de Empleo, Toni Ferrer, que ha compartido comparecencia con Carmen Calvo en Ferraz, ha mostrado más dudas al respecto. "No sería partidario de hacer un fundamentalismo sobre algo que es más natural", ha expresado el dirigente socialista.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sí ha defendido el uso de este término que utilizó su portavoz, Irene Montero, porque aunque le "suena raro" y él no lo utiliza, puede ser un ejemplo para que en la sociedad las cosas vayan cambiando.