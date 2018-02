Rajoy anima a Arrimadas a que se presente a la investidura: “Puede y debe haber una alternativa”

El presidente Mariano Rajoy ha animado este jueves a Inés Arrimadas a que se presente como candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en sustitución de Carles Puigdemont. "Comprendo que haya muchos que no entiendan que no se presente una alternativa constitucionalista a la situación actual. La puede y la debe haber", ha dicho el jefe del Ejecutivo durante un almuerzo informativo organizado por ABC.

Puigdemont ha huido a Bélgica para escapar de la acción de la justicia española, que ha emitido una orden nacional de búsqueda y captura contra él. El Tribunal Constitucional ha dictaminado que debe estar presente en el Parlament para ser investido presidente. Y la conjunción de esas dos circunstancias ha llevado a Roger Torrent, el presidente del Parlament, a suspender el pleno de investidura programado para el 30 de enero. Desde entonces, Cataluña está en un limbo jurídico. Nada obliga a Torrent a programar otra votación con un candidato distinto. Eso impide que arranque el descuento de dos meses tras lo que es obligatorio adelantar elecciones. Y Rajoy ha propuesto este jueves que Arrimadas desbloquee la situación presentándose como candidata tras ganar las elecciones del 21-D.

"Los ciudadanos votaron con normalidad y ahora está en manos del nuevo Parlamento catalán elegir, de una forma normal, a un presidente normal", ha ironizado el presidente del Gobierno en referencia a Puigdemont. "Algo tan sencillo como un candidato que pueda estar presente en su propia investidura. Que esté en su sitio y pueda estarlo. Y que una vez elegido, pueda ejercer su cargo y gobernar, debatir con la oposición y someterse a su control. Un presidente que no esté en incurso en procedimientos judiciales", ha seguido. "Cada vez son más los catalanes que se preguntan cuánto tiempo se puede mantener a una Comunidad Autónoma sometida a la voluntad y los vaivenes de una sola persona. También comprendo que otros muchos no entienda que no se presente una alternativa constitucioanlista a la situación actual", ha añadido. Y ha subrayado: "La puede y la debe haber".

Arrimadas afirmó en una entrevista con EL PAÍS que no descartaba presentarse a la investidura. Sin embargo, la aritmética parlamentaria opera en su contra. Los partidos independentistas (ERC, Junts per Catalunya y la CUP) suman mayoría absoluta. Los constitucionalistas (Ciudadanos, PP y PSC) no podrían investirla presidenta ni con el apoyo de la marca catalana de Podemos, que ha explicitado que jamás votaría a favor. En consecuencia, la legislatura catalana sigue bloqueada. De hecho, y como una solución de emergencia, los estrategas del PP no descartan presentar a Xavier García Albiol como candidato: cuando un presidenciable pierda la investidura, echará a andar el descuento de dos meses tras el que será obligatorio convocar elecciones anticipadas.