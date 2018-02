El diputado socialista Gutiérrez Limones niega en el Supremo que desviara fondos en su etapa como alcalde

El diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones ha rechazado este jueves en el Tribunal Supremo las irregularidades que se le atribuyen en la alcaldía de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Gutiérrez Limones ha declarado como investigado por malversación y prevaricación ante el juez Juan Ramón Berdugo, que investiga su implicación en un supuesto caso de desvío de fondos públicos. A la salida del alto tribunal, el diputado ha afirmado ante la prensa sentirse “satisfecho” por su declaración y confiar en que las aclaraciones que ha ofrecido al juez y al fiscal sirvan para que se archive el caso.

El Supremo decidió abrir una causa contra él después de la exposición razonada que envió en junio pasado el juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá, Javier Alba, en la que relataba la presunta participación del diputado del PSOE en las irregularidades supuestamente cometidas desde la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), vinculada al citado Ayuntamiento, del que Gutiérrez Limones fue alcalde durante 21 años (entre 1995 y 2016). “Creo que con las aclaraciones que he hecho ha quedado demostrado que todo se hizo conforme a la ley”, ha afirmado el diputado, que ha estado ante el juez durante alrededor de 45 minutos.

En la exposición razonada, el magistrado señalaba que había indicios de la existencia de "una estructura cerrada y coordinada" en ACM, entre la Gerencia, el Consejo de Administración y la Junta General, "en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público". Según el magistrado, hubo una "actuación totalmente irregular" en el trato con proveedores y clientes desde ACM, a los que obligaban a facturar dos veces por el mismo concepto, facturar por servicios no prestados e incrementar de manera desproporcionada el precio de las facturas. El juez añade que de todas estas actuaciones era conocedor directo del exalcalde de uno de los feudos históricos del PSOE andaluz.

Entre otras, la investigación detectó que la empresa habría pagado un viaje de Gutiérrez Limones, su mujer y sus hijos a Madrid, para visitar el Parque Warner y Faunia, que no tendría nada que ver con el cometido de la empresa municipal. A la salida del Supremo, el diputado no ha querido aclarar nada sobre este viaje. “Desde hace tres años he querido ser muy prudente y austero en mis declaraciones públicas. Respeto los tiempos judiciales y confío en que se cierre el procedimiento”, ha insistido.

Gutiérrez Limones presentó su dimisión como alcalde en mayo de 2016 bajo la amenaza de una moción de censura, pero repitió como número 3 en la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales de junio de ese año.