Rajoy, a Rivera: “No se equivoque de adversarios en Cataluña”

Los intercambios de electricidad entre el PP y Ciudadanos también han llegado al Congreso de los Diputados, que tras dos meses sin sesiones de control al Gobierno, ha abierto el curso político con un choque entre el presidente Mariano Rajoy y el líder del partido naranja, Albert Rivera, a cuenta de Cataluña. Rajoy ha reprochado a Rivera, ante su fiereza, que "critica más al Gobierno que a los independentistas". “No se equivoque de adversarios en Cataluña”, le ha advertido.

El presidente ha negado que ninguna parte del dinero aportado por el Ejecutivo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) haya servido para financiar la consulta ilegal independentista celebrada el pasado 1 de octubre. “Ni un solo euro del FLA ha ido a parar al referéndum” separatista, ha afirmado.

Impelido por los buenos augurios electorales, Rivera ha buscado la fricción con Rajoy. Le ha preguntado si cree que “ha sido adecuado el uso que se ha hecho” del FLA durante el proceso independentista en Cataluña, a raíz de un auto del titular del juzgado número 13 de Barcelona que apunta indicios de que "todo o parte" de la consulta ilegal del 1 de octubre se pagó con créditos obtenidos a través del dinero facilitado por el Gobierno, algo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado en varias ocasiones.

Rajoy ha defendido las virtudes de los 240.000 millones de euros repartidos por el FLA, “una operación extraordinaria” que aportó 64.000 millones a Cataluña. “Sin el FLA”, ha afirmado, “los Gobiernos autonómicos no podían hacer frente a sus deudas”. “Se evitó la quiebra”, ha destacado, con pagos de gasto sanitario, proveedores y servicios públicos.

En su réplica a Rivera, que le ha pedido “quién del Gobierno va a dimitir” en el caso de que el juez demuestre esos pagos, el presidente ha recordado que el dinero del FLA “no se le da a las Comunidades”, sino que es el Gobierno quien paga directamente a los acreedores. “Ese dinero no paga facturas por el referéndum”, ha subrayado. En su justificación, ha aducido que se produjo una intervención de la Tesorería de la Generalitat por parte del Gobierno y que “no hay un informe de nadie que acredite” las afirmaciones de Rivera. “Si tiene alguna prueba, désela al Gobierno”, le ha conminado.

El Gobierno ha afrontado una nueva sesión de control en la que no ha faltado brío ni los temas estrella del anterior período de sesiones: la crisis de Cataluña y la corrupción, aunque compartiendo espacio con asuntos candentes como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la prisión permanente revisable o las pensiones.

Respecto a la brecha salarial, Rajoy ha mantenido que desde el Gobierno se han tomado medidas para reducirla "con resultados importantes" en diversos ámbitos como el laboral, el emprendimiento y las pensiones. En ese sentito, ha enumerado a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, las medidas de complemento para "más de 300.000 mujeres" y ha esgrimido que la brecha, con el 14,9% señalado por Eurostat, está "por debajo de la media europea"..

Robles ha reprochado a Rajoy que en seis meses el Gobierno no haya presentado un proyecto como le pidió el Congreso, lo ha acusado de no tener "ninguna sensibilidad" al respecto y que los datos que ha esgrimido están "maquillados". "La brecha salarial entre hombres y mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es del 23%". La portavoz socialista ha recriminado a Rajoy el uso de veto a las leyes que aprueba la oposición y ha advertido que el PSOE seguirá presentando propuestas frente a "la falta de sensibilidad absoluta" del Gobierno.

"No nos veten las leyes, ya que usted no deja hacer", ha exigido. Por su parte, el presidente ha caricaturizado la intervención de Robles: "En realidad, no ha dicho nada", le ha espetado. Rajoy ha asegurado que el PSOE "no ha presentado ninguna propuesta" y que los datos que le ha facilitado "le traen sin cuidado". "Nosotros vamos caminando en la buena dirección para llegar a la máxima igualdad posible", ha zanjado.

Ocurrió "hace más de diez años"

Ante la insistencia del líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, en las sospechas sobre la financiación ilegal que se ciernen sobre el PP, Rajoy le ha endosado que "Torquemada se le queda muy corto". Rajoy ha tensado su oratoria frente a las declaraciones del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que ha señalado al expresidente Francisco Camps como el responsable la “financiación en dinero negro” del partido. Ha reprendido a Iglesias que “se nombre a sí mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador".

Rajoy se ha parapetado en el respeto a la ley, "la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales" y las resoluciones judiciales. "Lo hago porque yo creo en la ley, en el Estado de derecho, en el derecho que tienen todos los ciudadanos a defenderse, y en la división de poderes, y sería bueno que usted se sumara a asumir estos principios tan democráticos", ha aconsejado Rajoy al líder de Podemos.

Pese a la tinta de calamar, Iglesias ha criticado a Rajoy “la desvergüenza” de pedir que algunos delitos no prescriban y que en la lista no incluya la corrupción, que en el caso de Camps ha prescrito, “para evitar que algunos dirigentes” del PP "acaben en la cárcel". Para Rajoy, Iglesias hablaba de algo que ocurrió “hace más de diez años” y con personas que ya no están en la vida pública. “Nunca habla de economía ni de empleo. Se supone que aprueba la gestión del Gobierno”, ha esquivado.