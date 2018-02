La nieve irá dando paso a un frío gélido

"Hay que matizar mucho eso que se dice de que se trata de una nevada excepcional. En principio, estamos ante un episodio de nevadas de los importantes, de los que no ocurren todos los inviernos, pero no raro ni de récord", sentencia la portavoz de la Aemet, que añade que aún en pronto para evaluar el temporal.

"De momento estamos viendo nevadas que se sitúan en las zonas altas de las tablas en muchas zonas e incluso puede que hayan sido extraordinarias en algunos puntos, pero no parece que se vaya a convertir en una efeméride", explica. Hay dos datos que apuntan a que la nevada se mantiene dentro de los parámetros normales: "No se han marcado récords de temperaturas ni de cantidades de precipitaciones caídas". En resumen, "una nevada importante que quedará en la memoria pero no de récord ni extrema".

El sábado día 3, las nevadas más importantes según la Aemet cayeron en zonas del tercio norte peninsular, sobre todo en la cordillera cantábrica —en la provincia de Burgos, en las tres vascas, en La Rioja y en Soria—, donde se calcula que pudieron acumularse desde 15 hasta 40 centímetros de nieve. En la frontera de Segovia con Avila, entre 10 y 15.

El domingo, las nevadas se extendieron más por el interior peninsular y el este hasta afectar a comarcas de Cataluña, Barcelona y Girona, a provincias del este de Castilla y León, —Ávila y Segovia—, algo menos en Castilla-La Mancha —sobre todo a Toledo y Guadalajara—, con espesores de 10 centímetros o incluso más. Pero "las nevadas más llamativas ayer fueron las del interior de la provincia de Castellón y de Valencia, con entre 10 y 15 centímetros". También, agrega Gutiérrez, resulta "peculiar" la nevada en el límite de Granada con Málaga, donde no se ve nieve a menudo.

En las últimas horas de la noche del domingo hasta este mediodía, las nevadas se están concentrando "en la franja cantábrica, Pirineos y la frontera entre Barcelona y Girona" y en zonas del interior del este peninsular, con acumulaciones "por encima de 10 y de 15 centímetros".