Puigdemont se resigna a una presidencia simbólica en Bruselas

Eduard Pujol, portavoz de JuntsxCat, ha anunciado este lunes en Bruselas que su formación está trabajando "en la buena dirección" con ERC y CUP y están "avanzando hacia el acuerdo" para lograr una investidura en el Parlamento catalán con dos condiciones: que el candidato sea Puigdemont y que se levante el artículo 155. El diputado ha evitado dar detalles y ha insistido en que solo habrá una investidura y "será la del president Puigdemont". Con todo, fuentes de la candidatura admiten que si no es posible una investidura formal en el Parlament entonces barajan "otros escenarios" como el de darle a Puigdemont una suerte de presidencia simbólica que se combinaría con una presidencia efectiva y legal en Barcelona. ERC sigue defendiendo la candidatura de Puigdemont como la única posible, pero considera que tan importante como investirlo a él es acabar con el 155 y poder formar Govern en Cataluña.

Puigdemont ha convocado este lunes a los diputados de Junts Per Catalunya en la capital belga para explicarles los términos de la negociación. Tras esa reunión, Pujol ha abogado por "no alimentar nuevos procesos judiciales" y ha insistido en que todo se hará "con arreglo al reglamento y a la ley". Con respecto a la posibilidad de que la investidura sea presencial, ha insistido en que están trabajando en que haya un "acuerdo a tres bandas", aunque no ha hablado de vía telemática. Aquí, de nuevo, el discurso público de los independentistas coincide poco con el que hacen en privado. Fuera de las cámaras admiten que Puigdemont estaría dispuesto a ocupar una presidencia simbólica, con lo que evitarían una posible impugnación de su investidura ya que, al menos formalmente, esta no existiría.

El mecanismo con el que Junts per Catalunya plantea esta investidura simbólica sería a través de la llamada Asamblea de Cargos Electos, un órgano no oficial que los independentistas pusieron en marcha antes del verano en previsión de que las instituciones catalanas quedasen intervenidas. Forman parte de esta asamblea unos 3.000 cargos locales y autonómicos, que lo hacen a título individual y sin que sus decisiones tengan carácter formal alguno. Preguntado por este extremo, Eduard Pujol no lo ha confirmado ni desmentido. "Estamos trabajando para llevar adelante el acuerdo. El pacto saldrá y habrá una investidura de Puigdemont; tenemos claro que en este espacio europeo, en Bruselas, podemos trabajar con mayor comodidad", ha dicho.

Sobre los mensajes entre Toni Comín y Carles Puigdemont difundidos por el programa de Ana Rosa Quintana, en Tele5, la semana pasada, Pujol ha apelado a las buenas maneras de hacer y de comunicar. "Somos personas y no solo políticos", ha justificado.

Según el diputado, los representantes de la CUP no han estado en las reuniones de esta mañana y la delegación de JuntsxCat vuelve esta noche a Barcelona.